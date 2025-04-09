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川普對台32%關稅中午生效！50多國排隊等談判　遭白宮「不讀不回」

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國將從美東時間9日凌晨0時01分（台灣時間9日中午12時01分）起，針對全球86個國家的輸美貨品課徵「對等關稅」，其中包括對台灣課徵的32%關稅。儘管已有超過50個國家接觸美方，尋求就關稅問題展開談判，但外媒披露，白宮對多國遞出的請求尚未作出回應，導致多數國家遭到「不讀不回」的情況普遍。美方恐難以在全球關稅上路前與各國達成協議。

根據《金融時報》、《政客》，自從美國總統川普2日宣布，將從5日起對全球所有進口美國的商品課徵10%關稅，並從9日起針對60多個「不公平貿易夥伴」國調高關稅至10%到50%不等後，已有超過50國主動聯繫白宮或川普政府官員尋求磋商。但多位官員與外交人員透露，他們的接觸多數石沉大海，甚至被美方幕僚直接告知「無授權可談」，談判進展嚴重受阻。

以東南亞為例，菲律賓官員表示，他們與其他數個東協國家已正式致函美國商務部與貿易代表辦公室請求會面，但至今未獲任何回覆，就連安排部長級會談都難以實現。越南與以色列甚至已主動提出降低對美國商品關稅的讓步方案，承諾消除對美貿易逆差，卻未獲美方實質回應。

至於柬埔寨願意削減19項對美商品關稅、泰國計劃提高美國能源進口量，歐盟甚至願意將工業品關稅降為零，但川普政府普遍不為所動，認為上述讓步不足以換取豁免。資深顧問納瓦羅（Peter Navarro）甚至直言，越南提出全面取消對美關稅「對我們毫無意義」，因為真正問題在於「非關稅壁壘」。

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布的對等關稅，將於台灣時間今天中午起實施。（圖／路透）

英國首相施凱爾政府早已向白宮提案建立雙邊貿易架構，甚至願意檢討本國科技稅與網路規範，但仍無法避免被納入加稅名單。哥倫比亞則正與企業界商討因應方案，準備調整出口市場以分散風險。

另一名外國外交官坦言，即使成功與川普官員會面，也僅止於聽取意見，美方官員多半只是「聽聽而已」，實際談判毫無進展，因為川普政府高層官員並未獲得授權進行談判，至於基層官員則不僅缺乏權限、更不清楚白宮的具體計畫，「除了一則好聽的社群發文，你什麼也沒得到」。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）透露，白宮的電話「響個不停」，多國領袖「今晚就想飛來華府」、期盼與川普政府展開談判。然而，在實際操作上，川普政府的官員數量有限，導致談判進展困難。

曾任美國柯林頓政府商務部官員、現任戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問的賴因施（Bill Reinsch）分析，若美國同時與近百個國家展開協商，勢必得面臨「頻寬不足」的問題，最後恐怕只能優先處理率先進場的國家。

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）

儘管整體氣氛緊繃，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受《彭博社》專訪時則表現出較為樂觀態度。他表示，美國正與數十個國家密切協調，「我們將與某些國家達成協議」。他強調，對美國企業與民眾而言，任何貿易協議都必須是公平且可執行的。

儘管川普與日本、南韓、以色列等國領袖進行過會談，但白宮未說明這些會談是否帶來實質進展。外界憂心，在美國貿易赤字問題未解、川普對非對等條件立場強硬的背景下，各國恐被迫採取報復措施，全球貿易緊張情勢可能持續升溫。

川普與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）強調，加徵對等關稅的核心目標是縮小美國的貿易逆差，尤其針對那些「不對等條件」的國家。格里爾在參議院表示，美方將根據各國是否願意削減關稅、修改非關稅障礙等條件，決定是否給予關稅豁免。但部分讓步方案，包括歐盟提出的「雙方工業品關稅降至零」提議，已遭白宮直接否決。

分析指出，美國訴求的非關稅障礙涉及深層的國內制度設計，調整難度高，談判時間勢必延長。而川普是否真有意與各國達成協議、或僅以此為施壓手段，仍待觀察。隨著高額關稅正式上路，市場波動與外交摩擦恐將進一步升高。

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