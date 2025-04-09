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關稅來襲「好市多將大漲價」？　13款商品預計首當其衝

▲▼ 好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲美國媒體預估，好市多13款產品恐受到關稅衝擊漲價。（圖／記者張雅雲攝）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普新關稅政策預計衝擊全球市場，隨著進口稅的全面實施，許多民生用品的價格勢必受到影響。雖然價格不會立刻上漲，但專家預測，到了夏天物價將逐步上升。EatThis,NotThat!報導指出，好市多預計有13款商品會因關稅上漲而變得更加昂貴。

Costco的起司區以多樣化和高品質著稱，但是由於多數起司來自歐洲，如義大利的帕瑪森起司或西班牙的曼徹格起司，這些來自歐盟的產品需繳納20%的關稅，因此預計到了這個夏季，價格將上漲。

其次，美國好市多所販售的冰箱有許多是來自墨西哥，現在同樣也面臨25%的高關稅。儘管目前因現有庫存價格暫時穩定，但一旦庫存售罄，必須進口新商品，價格可能就會提高。

洗碗機、微波爐、氣炸鍋以及烤箱等家電也是潛在的漲價商品，由於這些產品主要是在中國和墨西哥製造，2國的高關稅都將使這些商品的價格上升。不過詳細情況仍需等待現有庫存售完後才能確定。

就算是Costco自有品牌Kirkland Signature的橄欖油，因為原材料來自國外種植的農產品，因此也可能會漲價。

其他可能漲價的商品還包含進口米、異國農產品、外國乾貨、進口咖啡、Kirkland Signature有機烤海藻零食包以及進口巧克力。

 
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