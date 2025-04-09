正妹實習醫吃安眠藥北捷斷片　慘被70多歲翁帶去溫泉旅館性侵

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正妹實習醫吃藥紅線捷運斷片　慘被7旬翁帶去北投溫泉旅館性侵

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲7旬老翁帶素不相識的正妹到溫泉旅館性侵，辯稱兩人合意被打臉。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導　

台北一名年過7旬的石姓老翁搭淡水捷運時，見一名正妹小萱(化名)因服安眠藥而精神恍惚，假借要送她到診所看診，趁她不知抗拒時，帶她到北投溫泉旅館性侵得逞，案發後還搜尋小萱臉書，不斷留言「女神」、「性感」騷擾，被小萱告上法院。全案經士林地院審理，法官判定石男犯行屬實，依犯乘機性交罪，處3年4月徒刑。石男不認罪，上訴被駁回，可上訴。

判決指出，石男於2023年3月24日下午2時許搭淡水捷運，在車廂內時，見年輕貌美的小萱手機頻掉、站立不穩、反應遲頓且語無倫次，已呈現精神恍惚狀態，石男假裝好心要陪她到士林某身心科診所就診，但到場時發現診所正午休，竟利用她意識混亂不知抗拒時，將她帶到北投一家溫泉旅館性侵。小萱隔日醒來察覺有異，報警處理，內衣褲也採集到石男DNA。

小萱證稱，她記憶斷片，只記得她當日下午在診所外敲鐵門，接著記憶跳到她在一個公車站，下一個片段就是她躺在白色的床上，看時間已是晚上7點，最後一個片段是石男這個陌生人將她帶回身心科診所，她發現包包內有藥袋，但完全沒印象，診所看她狀態很差，最後叫計程車送她回家，後來醫生說她提及那天吃了10顆安眠藥。原本她對石男完全沒有印象，因案發後石男不斷傳發訊息及照片給她，她才想起來。

石男則在審理時承認，他雖和小萱在旅館發生關係，但小萱意識清楚，兩人是合意性交。

不過法官調閱捷運、公車、身心科診所、溫泉旅館監視器畫面，發現小萱搭公車前往旅館時，呈現昏睡狀態，在旅館走路也蹣跚、緩慢，由石男牽著，而在旅館之後，小萱因記憶力喪失，由石男陪同小萱回診所看診等情，和小萱證詞都相符。

另外，石男在小萱臉書留言「請妳以後（千萬）不要再發生像那天妳的樣子。完全像吃了某種藥物，或是迷幻藥？妳差不多是陷於半昏迷狀態。走路無力，手機一直掉，眼張不開，站不穩，講話也語無倫次…最後看了妳手上的藥單，我才能帶妳去妳要看的醫院。…請妳千萬不要再發生類似情況。」更能證明小萱當時呈現半昏迷狀態。

法官認為，石男案發後搜尋小萱臉書，且從2023年3月31日到4月8日止，不斷發訊息騷擾、邀約小萱見面、表示想當小萱閨蜜，在她臉書留言「女神」、「優秀」、「美麗」、「性感」等字眼，最後發文警惕要小萱「保護自己」等語，要她不要再服用過量安眠藥以免又遭有心人利用，更是出於石男的親身經歷。

法官說，小萱年僅28歲，為知名大醫院實習醫師，且一再表示「石男是老人，不是她的朋友圈、不是她喜歡的類型、不會跟他交往」，講到激動處甚至趴在桌上大哭，並不同意和石男發生性行為。而石男和小萱素不相識，只因偶遇，見她長得漂亮，利用她服藥半昏迷狀態，帶到溫泉旅館性侵，犯後又不承認犯行，拒絕賠償，審酌石男無前科，從事新聞與翻譯工作、目前無收入，事後送小萱回診所，還有點良心等情，依石男犯乘機性交罪，處3年4月徒刑。石男上訴被駁回，可上訴。

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