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快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

▲▼總統府副秘書長張惇涵接受訪問，還原美國公布32％關稅後，政府的因應工作有哪些。（圖／YahooTV提供）

▲總統府副秘書長張惇涵接受訪問，還原美國公布32％關稅後，政府的因應工作有哪些。（圖／YahooTV提供）

記者陶本和／台北報導

面對美國總統川普掀起的關稅戰，台灣的在野黨建議，今年刪掉的預算剛好可以來幫忙受到衝擊的產業。對此，總統府副秘書長張惇涵9日接受節目「齊有此理」時列出國民黨、民眾黨刪凍總預算的資料，支持中小企業的預算刪減超過10億、凍結有6.4億；而攸關赴美談判的國外旅費，也有統刪15％至60％。

張惇涵表示，大家要朝野合作，但是不要講那些倒果為因的話，比方看到國民黨傅崐萁總召，講說支援對產業的合作，對產業的協助，去年刪了1400多億剛好哪來支持產業，「我覺得這個話說反了，話不應該反過來說」。

為此，張惇涵表示，他昨天查了一下，如果說要支持中小企業，那當初為什麼要刪中小企業的預算呢？國民黨委員的提案，中小企業新創企業科技運用計畫，刪減2億元，這個是要幹嘛的，是要鼓勵民間創新平台，這個輔助民間的企業來做創新，「這是誰提案的？陳玉珍委員、林思銘委員」。

張惇涵接著說，還有一個中小企業發展的預算刪了8.1億，都是中小企業的，微型企業的這些，這也是陳玉珍委員，林思銘委員的提案，這兩個加起來，刪了超過10億。

在凍結部分，張惇涵表示，凍結了經濟部的基金，是要扶植中小企業的培植，凍結了500萬，那又凍結了什麼？這個就多了，凍結了中小及新創企業發展的獎補助，這筆預算本來是32億，凍結20%，也就是凍結了6.4億。

張惇涵表示，這個是國民黨提案，大家也都知道，在去年審預算的過程當中，民眾黨團有提了一個統刪案，舉例來說國外旅費，竹科、中科、南科統刪15%，其餘的統刪60%，「那請問現在如果要去美國談判，那怎麼辦？」

張惇涵指出，國外的都刪光了，那比方說國內旅費統刪20%不得流用，那現在要去地方傾聽聲音，要叫這些公務員這樣怎麼辦。

張惇涵繼續說，一般事務費統刪10%，現在我們要中小企業，我們台灣的產業需要知道政府，有什麼支援方案，當初吵得很兇的媒體政策業務宣導費統刪60%。

張惇涵表示，這就是當初為什麼，賴清德總統邀集了院際協商，他當下說「菩薩畏因，眾生畏果」，為什麼他會講這句話，大家先搞清楚因果關係，如果不理性的這種刪除或者是凍結政府預算，最後那個因果輪迴，辛苦的是台灣的產業，台灣的人民。

張惇涵指出，所以在野黨傅崐萁、黃國昌，他們兩個人都說刪掉的這些錢，正好可以給政府拿來做這個因應，這在法律上也是有問題的，因為刪除的預算是不能再用的，就已經刪掉。

張惇涵強調，他們兩個人講的數字不太一樣，傅崐萁說1400億，可是黃國昌說2000億，所以到最後你們到底搞清楚，一共被刪掉多少錢了嗎？他說，可以很明確的跟兩位總召報告，他們兩個講的落差，就是到底是要重複計算，還是挑出來計算的那636億？

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