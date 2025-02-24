▲開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級，開車時隨時掌握世界脈動。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

只需要按下耳機圖示，就能啟動「聽新聞」功能，東森新媒體ETtoday推出「語音新聞」，讓忙碌的通勤族，用聽的就能掌握全球趨勢，而且在CarPlay上也可以聽，讓上班、下班路上不用分心滑手機，就能隨時更新新聞大小事，吸引不少開車族使用CarPlay聽新聞。

▲▼《ETtoday新聞雲》推出「語音新聞」，讓忙碌的通勤族，用聽的就能掌握全球趨勢。

開車族顏先生表示，「開車通勤的時間因為比較長，想透過這段時間需要吸取一些資訊，用ETtoday聽新聞，不需要用手機去操作，就可以選擇要聽的新聞，我覺得這還蠻方便的，而且ETtoday新聞雲有多樣化的新聞可以選擇，另外，有簡短摘要的功能，聽起來流暢又迅速，讓我能更有效率地利用時間。

▲▼《ETtoday新聞雲》語音新聞在CarPlay上也可以聽，開車族顏先生表示，「不需要用手機去操作，就可以選擇新聞很方便，而且新聞種類多元」。

《ETtoday新聞雲》的語音新聞操作簡便，一鍵啟動即可上手，還能根據個人需求調整播放速度，並提供男聲、女聲兩種語音選擇，在通勤路上接收最新消息，新聞種類超級豐富，從政治到娛樂、生活到國際，通通一次滿足。另一位使用ET語音新聞的開車族許先生則透露，「以前是透過廣播聽新聞，但現在可以透過CarPlay指定自己想要聽的新聞，自己早上都會聽財經新聞，裡面不管是國際、財經各種新聞都有，通勤一小時內聽的內容很豐富」。

▲▼開車族許先生則透露，「可以調整語速很貼心，有男聲、女聲兩種聲音可以選擇也覺得很不錯」。

許先生指出，「我覺得這個APP很貼心的地方是可以自己調整語速，因為我發現有些長輩聽比較慢，像我之前有載長輩他覺得太快，我就有幫他調慢一點，另外，有男聲、女聲兩種聲音可以選擇也覺得很不錯。最棒的是，ET語音新聞讓我在開車時不需要碰手機，開車更安全，也能輕鬆選擇自己想聽的新聞，滿足我整天的生活需求」。

▲▼現代人生活忙碌，ET語音新聞讓你快速接收最新資訊。

現代人生活忙碌，資訊量龐大且瞬息萬變，《ETtoday新聞雲》語音新聞讓你快速接收最新資訊、掌握世界脈動。不必長時間盯著手機、也不傷眼睛，只需在通勤時輕輕一按，隨時隨地更新國際大小事，讓你一路掌握最新動態，輕鬆抵達目的地。