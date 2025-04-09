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打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

▲美國總統川普站在前總統雷根的畫像前 。（圖／路透）

▲美國總統川普站在前總統雷根的畫像前 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普對全球實施「對等關稅」政策，引發國際憂慮貿易戰全面爆發。面對中國等國接連反制，川普持續升高對抗姿態。新加坡總理黃循財近日公開示警，歷史上貿易戰曾引發二次世界大戰，應引以為鑑；中國外交部發言人毛寧也在社群平台引用美國前總統雷根（Ronald Reagan）的談話，暗批川普政策「看似愛國、實則危險」。

綜合外電報導，毛寧7日在中國社群平台分享一段1987年雷根演說的影片，並寫下，「1987年的講話在2025年找到了新的意義。」該影片內容為雷根在1987年4月25日發表的一段談話，警告高關稅政策可能導致全球經濟崩潰。

雷根在演說中指出，高關稅必然招致別國報復，一旦貿易戰開打，結果就是關稅層層疊加，貿易壁壘愈疊愈高，國際競爭快速減少，反過來助長低效生產與管理混換，民生消費停滯，最終形成市場萎縮崩盤、企業倒閉、產業關停的惡性循環，數百萬人將因此失業。他強調，「關稅戰看似愛國，實則危險。」

雷根經歷過經濟大蕭條時期，他指出，1930年美國通過的《斯姆特－霍利關稅法案》（Smoot–Hawley Tariff Act）使當時已在延燒的大蕭條更加惡化，並延緩經濟復甦。他批評，當時國會有些人為迎合特定利益集團的短期利益，犧牲美國整體經濟繁榮，他們忘記美國有超過500萬個出口相關就業機會以及數百萬個與進口產業相關的工作。

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