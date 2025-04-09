「泡芙醬」狂傳美照誘惑！阿北匯款又被騙　崩潰想把手機摔了

▲「泡芙醬」狂傳美照誘惑！高雄阿北險上當遭詐騙。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

又是典型網路愛情詐騙！高雄一名74歲石姓男子在Line上認識一名暱稱「泡芙醬」的女子，天天傳送自拍美照博取好感，再以投資黃金為由要求石男前往銀行匯款。銀行行員發現有詐報警，員警到場了解後，驚覺老翁先前便曾遭相同手法詐騙，當場勸戒「你怎麼還會相信！」，最終成功阻詐，守住10萬元積蓄。

經了解，石姓老翁日前在LINE上被一名王姓女網友加入好友搭訕，王女不僅以可愛的日本語「泡芙醬」當作綽號提高親切感，每日更發送自拍美照向老翁噓寒問暖，讓他迅速墜入情網。

▲▼「泡芙醬」狂傳美照誘惑石男，並以投資黃金為由要求他前往銀行匯款。（圖／記者賴文萱翻攝）

二人相談甚歡之際，王女突然轉發一篇「愛心慈善倍增計畫」活動召募的訊息，聲稱為鼓勵更多人投身到慈善事業，投資老師免費教授國際黃金投資課程給參加人員。

在愛人的極力推廣下石翁決定參與活動，7日下午進一步前往銀行匯款新台幣10萬元進行黃金投資。所幸行員驚覺發現老翁出示的黃金投資網站畫面簡陋，直覺可疑而立刻報警。

▲▼阿北匯款發現又遇愛情詐騙，崩潰：已經2、3次。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警到場後提供網路案例新聞供石男閱覽，不料他竟無意間又吐露，前不久才因感情詐騙至派出所報案，已經2、3次，沒想到時隔不久卻又栽在相同手法上。

在場員警聽後傻眼直言「你怎麼還會相信！」石男終於醒悟後，一度氣到想把手機摔了。最終，警方也通知石男的家人介入關懷，避免類似狀況再次發生。