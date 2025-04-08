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明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天白天起各地天氣不穩定，下午至晚間雨勢「由北往南」逐漸出現。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周有2波鋒面，明天晚間到周四首波鋒面影響，白天起各地天氣就不穩定，下午至晚間雨勢「由北往南」逐漸出現，各地有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生機率。溫度方面，明天白天西半部高溫仍可達29、30度，東半部也有26度。

林定宜指出，明天晚間到周四首波鋒面影響，白天起在鋒面接近過程中，天氣就較不穩定，下午起北部地區開始有局部短暫陣雨，晚間中部以北也有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生機率，各地都要留意降雨。溫度方面，明天白天西半部高溫可達29、30度，東半部約26度，低溫普遍在17至22度。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，周五為2波鋒面間的空檔，水氣相對少，僅桃園以北、東半部地區及其他山區有局部短暫陣雨。周六下半天另一波鋒面影響，降雨範圍更廣，各地都有短延時強降雨機率，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，中部以北有局部大雨。

他指出，周日鋒面遠離，緊接東北季風增強，各地轉涼，但降雨趨緩，僅東半部、中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。下周一、周二東北季風減弱，氣溫回升，各地水氣不多，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨。

另外，他也提醒，今晚到周六清晨金馬地區，及明天清晨前中部以北有霧或低雲，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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