女兒洛杉磯轉機離奇失蹤　焦急爸「飛到當地狂找13天」突然死亡

▲女子抵達洛杉磯後突然失蹤。（合成圖／翻攝自X與美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國夏威夷30歲女子漢娜(Hannah Kobayashi)洛杉磯轉機時突然失蹤，58歲父親萊恩(Ryan Kobayashi)後來特別從夏威夷飛到當地，希望能夠盡早找到女兒，然而抵達十幾天後卻傳出他突然死亡的消息。

30歲女子漢娜，11月8日從夏威夷抵達洛杉磯機場，原定要前往紐約，然而她在錯過轉機班機後突然失蹤，至今仍然下落不明。父親萊恩後來也前往洛杉磯當地，希望能夠找到女兒。

萊恩表示，女兒的前男友幫她買了機票，原本計畫一起搭機從夏威夷飛往紐約，由於後來分手，所以2人在飛行過程中沒有坐在一起，也沒有交談，男友順利搭上轉機班機前往紐約，監視器則拍到女兒抵達洛杉磯機場並且下機的畫面，從此失蹤。

▲父親一直在洛杉磯尋找女兒下落。（圖／達志影像／美聯社）

漢娜的母親表示，女兒失蹤前她曾傳簡訊詢問女兒到紐約了嗎，對方回覆「還沒有」，後來又傳了一封內容奇怪的訊息，說自己剛完成了一次很強烈的精神覺醒。朋友也透露，曾收到漢娜在傳來的簡訊中表示，「我被騙了，為了一個我以為我愛的人，幾乎捐出所有的錢」。

洛杉磯警方表示，萊恩抵達當地後每天都在努力尋找女兒，然而24日凌晨4時卻在機場附近停車場中發現他的遺體，驗屍後確定死因是頭部受傷，死亡方式被判定是輕生。

家屬聲明表示，家人都受到了巨大打擊，「漢娜的父親，在洛杉磯不眠不休尋找13天後，不幸結束了生命，為家人帶來了無止境的痛苦」，懇請外界在這個困難的時期不要再對案件發表評論與揣測，現在他們最需要的是社區的支持。

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