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勸退關稅失敗　馬斯克嗆川普顧問「白癡」：比磚頭還蠢

▲馬斯克痛批納瓦羅愚蠢。（圖／路透）

▲馬斯克痛批納瓦洛愚蠢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）推動的「對等關稅」政策引發全球市場震盪，就連這次競選成為「親密友人」的特斯拉（Tesla）創辦人及全球首富馬斯克（Elon Musk），近日都傳出曾試圖說服川普撤回關稅政策未果。馬斯克最近轉而在社群平台X上痛批川普的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro），甚至故意玩弄對方名字的文字遊戲，怒斥對方是「白癡」、比一袋磚頭還愚蠢，而納瓦洛也公開在媒體上貶低馬斯克。

馬斯克去年美國總統大選期間捐助近2.9億美元給川普競選陣營，外界普遍將他視為川普的「麻吉」。然而，川普上周宣布對全球多國商品課徵10%基準關稅、對部分國家加徵對等關稅，導致全球股市重挫，也讓馬斯克等原本的支持者轉為公開批評。

▲納瓦洛過去為了遊說白宮祭出關稅，竟自己虛構專家與相關說詞。（圖／達志影像／美聯社）

▲納瓦洛過去為了遊說白宮祭出關稅，竟自己虛構專家與相關說詞。（圖／達志影像／美聯社）

馬斯克5日在X連續發文，先是暗諷納瓦洛的哈佛經濟博士學位是「一件壞事，不是一件好事」。他強調，納瓦洛對特斯拉的評論「完全錯誤」，並表示，「他真的是個白癡」，對關於特斯拉的說詞都是錯的，「納瓦洛比一袋磚頭還愚蠢」，「我要跟磚頭道歉，說納瓦洛比一袋磚頭還蠢，對磚頭來說很不公平。」

納瓦洛則在新聞媒體上接受訪問時回擊馬斯克「只是想保護自身利益」，指控他並非真正的汽車製造商，而只是個「汽車組裝商」。馬斯克則強烈否認這項說法，反擊特斯拉是「美國整合程度度最高的汽車製造商」，擁有全美最高比例的本土製造零件。

馬斯克進一步寫道，「不論你怎麼定義，特斯拉都是最美國製造的汽車品牌。納瓦洛應該去問問他自己杜撰出來的假專家——Ron Vara。」所謂的「Ron Vara」，是納瓦洛過去為了遊說華盛頓關稅的想法，自己虛構出來的一名「經濟學者」。

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