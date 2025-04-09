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川普關稅「害到自己」！　3天身價蒸發165億台幣

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普對等關稅讓全球股市大跳水。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普關稅政策造成股市震盪，全球富豪遭受巨大損失，他本人的財富也跟著縮水。《富比世》估算，川普的資產在短短幾天內從47億美元跌至42億美元，蒸發5億美元（約新台幣165億元）。

川普最大損失來自他持有的「川普媒體與科技集團」（TMTG）股份，該公司股價在過去3個交易日內下跌8%，市值跌破去年10月以來最低點，使川普持股價值從22億美元跌至20億美元。

他的商業不動產價值也重挫，與Vornado合作的兩處地產受到波及，推估整體不動產價值從6.6億美元跌至5.7億美元。

川普的高爾夫與觀光資產正面臨壓力，一旦經濟陷入衰退，會員可能減少花費，導致高爾夫球場收益下滑，預估將再損失約7000萬美元。邁阿密的「川普朵拉渡假村」（Trump National Doral）、芝加哥與拉斯維加斯的酒店式公寓若下跌16%，川普將損失6500萬美元，再加上規模較小的授權與管理業務，合計可能再損失1500萬美元。

住宅地產與豪華地產同樣難以倖免，4家上市公寓業者的股價平均下跌13%，而川普再過去開發的大樓中仍持有數十間，淨資產恐怕再減少約2000萬美元；而川普大樓頂樓公寓與海湖莊園這類「戰利資產」若貶值5%，也就是整體市場跌幅的一半，川普將再蒸發3200萬美元資產。

此外，川普投資的加密貨幣與私募基金價值大幅縮水，尤其以太幣自2月以來暴跌45%，包括川普宣布關稅政策後下跌的18%，可能導致川普家族損失3200萬美元。

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