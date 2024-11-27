關稅大刀將開鍘！川普堅持向墨商品加稅25%　總統反嗆：毫無意義

▲川普計劃對墨西哥進口商品徵收25%的關稅，墨西哥總統予以譴責，認為關稅除了危害2國貿易環境外，對遏制毒品和非法移民流入美國毫無幫助。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國當選總統川普指出，他將在上任第一天簽署行政命令，對墨西哥商品徵收25%的關稅。對此，墨西總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）予以強烈譴責，警告此舉將引發2國經濟通貨膨脹和失業問題，並誓言墨西哥將以同等關稅回應。分析人士認為，川普這一計畫可能對美國本身造成負面影響。

據《衛報》報導，川普25日聲稱，他將對所有從墨西哥和加拿大進口的商品徵收25%的關稅，以阻止移民和毒品流入美國，「這項關稅將一直有效，直至芬太尼和非法移民停止入侵美國為止。」

報導稱，目前媒體還不清楚這位當選的提議是否符合川普在第一個任期與墨西哥、加拿大簽署的USMCA自由貿易協議，不過墨西哥經濟學家莫伊（Valeria Moy）指出，川普從來都不是一個遵守規則的人，「從他目前的所作所為來看，回歸白宮的將有可能是一個更獨裁、更強硬、更大膽的川普。」

▲川普拒絕在關稅議題上做出讓步。（圖／路透）

墨西哥公共專家力歐斯（Viri Rios）指出，即使這些關稅在法律上存在問題，川普仍有可能暫時實施這些措施，作為「兌現競選承諾的表象」，為川普博取短期的政治支持，但從長遠來看，力歐斯並不認為此舉將為美國帶來正面效益。

數據顯示，對墨西哥商品徵收25%的關稅將使美國在10年內損失1250億美元（約新台幣4兆元），並使GDP下降約0.5%至0.74%。此外，關稅的主要影響將直接波及美國消費者。莫伊指出，企業被迫轉嫁關稅成本，將導致商品價格上漲。

薛恩鮑姆表示，關稅只會導致美墨2國之間的貿易環境惡化，進一步危害雙方的企業和經濟穩定，抨擊川普的提議「毫無意義」，因為關稅將無助於阻止非法移民或毒品流入美國邊境。分析家也強調，毒品流入美國的根本原因在於國內的需求，而非墨西哥的商品流動。