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高關稅衝擊全球湧現「流浪貨櫃」　歐美線台商高機率被「拒收貨」

▲▼進出口,上海洋山深水港,貨櫃（圖／CFP）

▲台商憂心美國高關稅恐讓客戶「拒收」，全球湧現「流浪貨櫃」的商貿糾紛。（非本圖港口）。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

川普向全球貿易夥伴祭出「對等關稅」，今（9）日台灣時間中午12時開始生效。許多台灣廠商業者與擔憂開始全球將湧現「流浪貨櫃」的商業糾紛。《東森新媒體ETtoday》訪問台商也指出，「流浪貨櫃」情況一定會出現，尤其近期出口到歐美的業者要有心理準備，客戶可能因關稅太高，無法自行吸收成本只好「拒收」，最終只能買賣雙方重新協調，最壞打算走法律流程，台商也只能被動觀望，情況十分嚴峻，難以解套。

美國總統川普2日在白宮宣布一項名為「解放日」（Liberation Day）的行政命令：美國將對所有進口商品徵收至少10% 的「普遍關稅」，台灣也不例外高達被課徵32%新高，包括歐盟、日韓、越南、印尼、泰國、柬埔寨等在內180多個國家和地區課徵10%至50%高關稅。

針對大陸部分，川普先前以芬太尼為由，累計已對大陸加徵20% 關稅。4月2日又再度加徵34%的對等關稅，前後疊加計算已經是54%。如今川普再放話對華加徵50％關稅，前後加起來已經是104%關稅，正式實施時間就是今天（9）日北京時間中午12時。對大陸企業和台商來說是十分嚴重衝擊，已經不是停止生產與出貨能緊急應對，高關稅壓力將衍生更麻煩的問題「流浪貨櫃」。

華信統領企管總經理袁明仁今9日接受《東森新媒體ETtoday》訪問也直言，「這個問題現在已經發生，有貨櫃在海上，有些快到港口，有些正準備出貨，定好的訂船期都是預先安排好，『對等關稅』生效之前的出貨都還能應付，卡在剛好生效當天或是之後，衍生的問題十分麻煩。」

袁明仁進一步指出，「賣方很可能遇到客戶雙手一攤，公司倒閉或者廠商倒掉，最後只能走法律途徑，但是海外打官司也很不積極，規模大的企業可以扛3到6個月，中小企業就很頭大，最終責任歸屬很難認定，糾紛會非常多。」

「如果你美國市場佔有率太高，是一個很致命傷害，如果你的美國市場佔有率不是那麼高，還可以應對一段時間。」袁明仁無奈的說，「如果某家廠商歐美的出口比較多，真的要隨時擔心遇到『流浪貨櫃』的糾紛問題，客戶不收，貨櫃在海上、港口漂流，簡直進退兩難。」

即使走「船上交貨」（或稱離岸價FOB）也無法避免這場災難？袁明仁指出，即使是買賣雙方「離岸價」也不行，一般訂金能拿到55%上下簡直少之又少，全到手更不可能。「假設對方拿到貨之後，下單後給多少定金，之ㄏㄡ結尾款，每一個客戶訂單都不一樣，也有可能我先拿到材料費、加工費，即使沒賺倒賠也要偷笑。」

更多時候都是角力溝通，買賣雙方很多都是老交情也是雙面刃。袁明仁也指出，客戶面對突然暴增的關稅，通常會跟廠商協商必須吸收一部份，如果你不答應，客戶可以說「以後不用做生意！」偏偏又是長期的大客戶，你怎麼抉擇？最後都是溝通協調談判，沒有絕對答案，當然也要評估自己工廠撐不撐得下去。

全國台企聯榮譽會長、天津凱華聯融國際貿易有限公司董事長丁鯤華接受《東森新媒體ETtoday》訪問也直言，過去FOB協議，比如我是華北的台商，我的貨拖到天津港，在天津港上船後我就不管了，你的錢必須按照合約付給我，到美國的關稅由對方來付。

「未來FOB訂單大家都不會去簽，尤其美國對華關稅從54%變的104%，哪個美國的採購商這麼笨用FOB條件來簽約。」丁鲲華說，「對等關稅」實行之前可以這樣簽，但美國這邊收到這批貨，肯定要付54%關稅，第二批貨就不會買，那就談「到岸價格」(CIF成本+保險費+運費)，也就是貨品到美國的完稅價是多少錢。

丁鲲華繼續分析，現階段也可能遇到對方不收貨，就看訂單賠償條例，預料未來可能出現許多貿易糾紛。即使走CI合約，貿易條款有很多種，有一種是買方含稅，或是賣方含稅，碰上104%高關稅，10塊錢美金要扣10塊04毛的稅，成本多一倍，怎麼可能會賣得出去，

丁鲲華也預測，之後全球這種『拒收貨』，或是談不攏的的商業糾紛就會非常多，十分很可怕，只要出現商貿糾紛，中間的事情就越來越複雜。

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