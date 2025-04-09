多明尼加夜店98死全國哀悼3天　崩塌驚悚畫面曝光

¡Dramático! Momento en que se derrumba el techo de Jet Set, con Rubby Pérez cantando pic.twitter.com/Pv4pOf4MFc — N Digital (@nuriapiera) April 8, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

多明尼加夜店Jet Set在當地8日凌晨發生屋頂倒塌事故，至今至少有98人死亡，包括前美國職棒大聯盟MLB投手多特爾（Octavio Dotel）、歌手魯比培瑞斯（Rubby Perez）等人。屋頂倒塌的原因正在調查中，當局已呼籲國人捐血，宣布全國哀悼3天。

半島電視台、BBC等報導，這間夜店每周一晚間定期舉辦音樂活動直到隔日凌晨，內部可容納700人坐席和約1000人站席。但到了8日凌晨0時44分左右屋頂突然倒塌，當時歌手魯比培瑞斯正在舞台上表演，現場眾人受困瓦礫堆下。

▲多明尼加夜店Jet Set發生屋頂倒塌事故，至今造成至少98人罹難。（圖／達志影像／美聯社）

當時就在現場的女子沛娜（Iris Pena）透露，當時她帶著兒子往外逃，起初發現有東西掉進桌上飲料杯，後來還詢問地面是否在晃動，結果「一塊石頭墜落砸壞我們的桌子，我們逃了出來……衝擊力道非常強烈，就像海嘯或地震一樣」。

事發當下約有500人至1000人在夜店裡面。當局獲報出動大約400名救難人員展開搜救行動，在倒塌磚塊、鋼筋和錫板堆之中搜尋生還者。

El merenguero Rubby Pérez se encontraba dando un concierto en la discoteca Jet Set, en República Dominicana, cuando el techo se vino abajo, es uno de los 66 fallecidos por este hecho.



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依據直升機拍攝到的畫面，夜店屋頂位置出現大洞；當局已呼籲國人捐血。緊急行動中心主任曼德斯（Juan Manuel Mendez）指出，「我們把救援重點放在能活下來的生還者身上，因為我們聽到他們在求助」。

歌手魯比培瑞斯經紀人證實，魯比培瑞斯是這起事件罹難者之一。總統阿比納德（Luis Abinader）指出，蒙特克里斯蒂省長克魯斯（Nelsy Cruz）死亡。體育部發言人則說，前美國職棒大聯盟MLB投手多特爾從瓦礫堆下被救出之後，在送醫途中不治。另外，前中日龍洋砲布蘭柯（Tony Blanco）也過世。

總統阿比納德在事發後到場視察，宣布全國哀悼3天。

▼總統阿比納德宣布全國哀悼3天。（圖／達志影像／美聯社）