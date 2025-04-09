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川普對等關稅撐不久？共和黨將「業力引爆」：通膨、民怨、成本爆炸

▲▼美國總統川普於當地時間8日在白宮東廳手持簽署的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普於當地時間8日在白宮東廳手持簽署的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日針對各國實施新一波對等關稅政策，並從美東時間9日凌晨0時01分（台灣時間9日中午12時01分）起生效，雖以貿易保護為名，並試圖讓製造業重返美國，但其帶來的經濟與政治壓力正迅速累積。從民眾、企業到共和黨內部，反彈聲浪日益升高。外界普遍認為，這些關稅措施恐難以長期維持。

根據《金融時報》，英國經濟學家帕里克（Tej Parikh）在專欄撰文指出，川普推出歷史性的一攬子關稅措施後，市場普遍預期美國經濟將面臨短期通膨與成長放緩。民間消費者信心已出現下滑，尤其耐久財與食品、服飾等非耐久財占美國家庭支出三成，價格將受新關稅衝擊。

一項估算指出，若所有成本轉嫁給消費者，則一支iPhone 16 Pro Max的售價恐將從1599美元（約新台幣5萬2767元）飆升至2300美元（約新台幣7萬5900元）。

企業層面則更為嚴峻，早在4月2日以前實施的關稅，已令製造商面臨更高的成本，擴及整體通膨壓力，然而此次在新一波的對等關稅政策實施後，恐讓通膨比預期更快且更劇烈。現行政策限制廠商尋找替代供應來源的速度，約3分之2的企業將轉嫁成本，並進一步抑制投資與招募計畫。

與此同時，美國由特斯拉執行長馬斯克所引領的「政府效率部門」，其裁員數在兩個月內累計超過28萬人，反映政策的不確定性，已對勞動市場造成打擊。

美國自2021年以來，物價平均上漲逾20%，其中低價商品漲幅更高，許多共和黨執政州出現債務壓力。聯準會若持續維持高利率以壓制通膨，恐加重當地經濟困境。此外，歐盟等貿易夥伴對美國祭出的「報復關稅」精準反制，例如針對路易斯安那州的大豆、堪薩斯州的牛肉與阿拉巴馬州的農產品課稅，加重共和黨內部壓力。

報導分析，川普在2024年非極端支持者中的經濟支持度明顯下滑，整體共和黨選民信心也正在轉變。共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）甚至警告，若政策維持不變，共和黨在2026年期中選舉恐將迎來「血洗式」的失利。部分共和黨議員已支持推翻針對加拿大的關稅，顯示黨內分歧逐漸擴大。

企業界也有隱憂。大型科技與工業股價下跌，蘋果甚至創下單日最大市值蒸發紀錄。作為共和黨重要支持者的中小企業，也對前景感到悲觀，尤其全球終止「低價通關」制度，對其成本衝擊甚大。

儘管川普對股市波動態度輕忽，但若出現債券市場拋售、財政失衡或利率預期上升，財政部長班森特（Scott Bessent）可能被迫說服川普調整政策。

在稅收政策方面，雖有聲音主張以減稅抵消衝擊，但專家認為效果有限。現行減稅延長案難以對沖收入損失，而未來減稅提案也需時間推動，不足以緩解當前壓力。另一方面，若民生物資價格因關稅飆漲，政府也可能臨時調降部分關稅以應急，例如當前的蛋荒即考慮透過貿易解決。

最終，儘管川普試圖以關稅吸引外資赴美設廠，但在成本高、供應鏈不確定性與製造轉型耗時的前提下，限縮其實質成效。若無實質成果，政治代價恐難承受。即使川普在任期內不改弦更張，未來繼任政府也難以維持其高關稅政策。

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