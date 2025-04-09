川普「各國跪求我談判」！　白宮曝協商建議：請發揮創意打動他

▲白宮暗示，各國可以發揮創意思維，拿出籌碼打動川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普對各國實施高關稅，讓全球股市陷入股災，許多產業也預計遭到直接衝擊，各國動作頻頻希望與美國協商，日本、南韓代表團皆已啟程，義大利總理下周也將飛往華府。白宮則是點名以色列的「積極談判策略」值得各國效法，暗示所有國家都應「看準時機」，與美國達成新貿易協定，以爭取關稅豁免。

在新關稅措施上路的前一天，白宮8日公開釋出訊號，強調願意打開大門，與各國展開貿易談判，只是具體減免關稅的標準依然模糊。川普當晚也向共和黨人表示，「這些國家現在都在跪求我（groveling）談判。他們說，『先生，求求你達成協議吧，我願意做任何事！先生。』」

報導指出，各國都已經接到來自美國外交官和白宮親密人士的「提示」，建議他們跳脫傳統貿易框架，發揮創意性思維，思考其他能打動白宮的籌碼。他們強調，「如果有獨特的牌可以打，就應該打出來。」

5名內部人士透露，目前正在討論的想法涵蓋了各個層面，包含協助釋放被錯誤拘留的美國公民、跟美國AI企業合作、購買更多美國能源或是打擊全球毒品走私等，全都可能成為談判籌碼。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）強調，這幾天白宮的電話「被打爆」，大家都急著找川普或他的貿易團隊談判，紛紛想爭取例外待遇。川普本人也直言，自己「已經準備好公開競標」。

川普的新關稅政策殺得各國措手不及，更是導致全球股市崩盤。即使外界批評聲浪不斷，川普仍強硬表示，「我很清楚自己在做什麼。」他也強調，這個決策唯一的特殊利益，就是保護美國人民的利益。

川普指出，他要與每個國家達成「量身訂做」的協議，而非現成的協議。報導指出，目前已經有來自70多個國家的洽談邀約。