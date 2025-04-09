賴清德：投資「脫中入北」得以布局全球　利用地緣政治變動轉危為安

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（9日）召開中常會，會中邀請中研院社會學所研究員吳介民報告「解放日關稅：解題與方案討論」。據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德聽取報告後表示，過去說，只有台積電在台灣，台灣才有矽盾可保護。但他跟吳教授的想法比較接近，投資「脫中入北」，台灣終於以自身的經濟實力得以立足台灣、布局全球，矽盾2.0，說明的是台灣與全球北方的民主國家組成聯盟，台灣應該利用每一次地緣政治經濟變動的時刻，來推動適合國家發展的方向，台灣將轉危為安，也會越來越強壯。

賴清德表示，吳教授是中研院社會所的特聘研究員，也是黨中央中國事務部與新境界智庫的諮詢專家，吳教授的論述具有數據及社會觀察的優勢，吳教授對於各國因應美國對等關稅現況的檢視，加上對台灣產業經濟長期趨勢的回顧，顯示出三個洞見。

賴清德提到，首先，台灣的優勢是，過去半個世紀以來建構的卓越製造能力、讓台灣廠商在全球供應鏈中處於領先地位，甚至衝到價值鏈的最頂端，因此台灣跟韓國一樣，正在快速進入全球核心國家之列。

賴續指，第二、因為台灣半導體產業的成熟及佔據重要位置，全球北方國家都想爭取台灣優秀的廠商去投資。過去說，只有台積電在台灣，台灣才有矽盾可保護。但他跟吳教授的想法比較接近，投資「脫中入北」，這個過程是很正面的，台灣終於以自身的經濟實力得以立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」。而且儘管面對變局，我們會在全球佈局中，持續確保自身優勢。

賴清德指出，矽盾2.0，說明的是台灣與全球北方的民主國家組成聯盟，這也正是我所提出的「非紅產業鏈」及「台灣+1」，台+美新布局整體藍圖的一部份。台灣應該利用每一次地緣政治經濟變動的時刻，來推動適合國家發展的方向，台灣將轉危為安，也會越來越強壯。

賴清德強調，在這個關鍵的時刻，也呼籲不分朝野，不分政黨，掌握機遇，化作機會，同心拓展台灣未來的經濟出路，為此打下團結、同心的棟樑，邁向永續繁榮的新台灣。