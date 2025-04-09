對等關稅上路！專家點名「這5國」最快達成協議　多檔潛力股曝光

▲ 川普向全球多國發動高額對等關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國對等關稅措施於美東時間9日午夜零時（台灣中午12時）正式生效，白宮稱已有70國表達有意與美方談判。投資銀行傑富瑞（Jefferies）永續與轉型策略主管沙阿（Aniket Shah）預測，美國將在未來幾天內和部分貿易夥伴達成協議，而最有希望的國家屬英國、日本、越南、印度與柬埔寨。

《巴隆周刊》報導，川普關稅政策目前仍充滿不確定性，沙阿對此也並不樂觀，但撇除所有未知因素，他認為英國、日本、越南、印度及柬埔寨等5國最有可能迅速與美國達成協議，並依據供應鏈及客戶所在地等因素點出上述國家值得關注的潛力股。

有些企業供應鏈與其中多個國家有關，可能從多方關稅談判中受益，服飾品牌尤其如此，例如Nike、VF、Tapestry等，若越南與柬埔寨免於高額關稅，將直接受益。

波音（Boeing）在英國、印度與日本皆有生產或銷售據點，若達成協議也將獲利。亞馬遜（Amazon）約6%營收來自英國、4.3%來自日本，也可能因此受惠。太陽能企業First Solar在越南與印度的產能占比達30%，同樣列入潛在受益名單。

此外，醫療設備製造商Cooper與Waters在英國均有業務，其中Cooper在日本設有配送中心，而Waters約8%營收來自印度。半導體供應商安森美（ON Semiconductor）、嘉年華遊輪集團（Carnival）、卡拉威高爾夫球公司（Callaway）、藥廠愛爾康（Alcon）等企業也因營收高度依賴這些國家，可能從中受惠。

報導提到，最終是否達成及何時達成協議仍是未知數，不過一旦部分國家與美國談妥關稅方案，這些股票有望強力反彈。