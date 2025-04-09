扯！日航客機「偏離跑道中心線30m」滑行起飛　機長撞壞指示燈

▲日航機長搞錯中心線，導致飛機撞壞滑行道指示燈具。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

日本東京羽田機場7日晚間發生驚險事故，一架原定飛往北九州的日本航空客機在準備起飛時，機輪滑出跑道，撞上滑行道燈具，因此緊急停下。事後發現，該架飛機在跑道加速時，偏離中心線左方近30公尺，導致擦撞到滑行道旁的藍色滑行道燈。所幸機上80名乘客與機組人員全數平安，未傳出傷亡。

根據《讀賣新聞》報導，國土交通省與日本航空指出，日航客機JAL377在7日晚間7時10分左右準備起飛前往北九州，當時飛機從滑行道D2駛入全長2500公尺的D跑道，在獲得塔台起飛許可後開始滑行。怎知飛機竟不是沿著白色的「跑道中心線燈」前進，而是偏離中心線左側約30公尺，靠近跑道邊緣的燈光區域，機長直到加速到時速90至130公里時，才驚覺偏航。

儘管機長發現異狀後立刻中斷起飛並試圖將機體導回正軌，但是在滑行過程中還是擦撞到D3滑行道旁長約70公分的藍色「滑行道燈」，導致設備損壞。受此影響，整條D跑道被迫關閉約50分鐘，所幸該起事件並沒有造成人員受傷，最終班機改由另一架客機代替執飛後續航程。

國交省指出，D跑道因自3月起進行「跑道中心線燈」維修作業，導致部分指示燈光暫時關閉，航空業者都已收到相關通知。而事發當晚D2滑行道附近正好處於燈光關閉狀態，D3滑行道開始才恢復正常照明。

機長事後向調查單位表示，「有感覺到燈光比平常暗」，但是直到看到左前方藍色的滑行道燈才意識到飛機偏離中央，因此緊急煞停，避免釀成更大意外。