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快訊／川普通話韓悳洙！美韓有望達成協議　中國也想「我們在等電話」

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普證實通話南韓代理總統，兩國有機會達成很棒的協議，「中國也想，我們正在等待他們的來電」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普的「對等關稅」9日將正式上路。川普8日表示，他稍早跟南韓代理總統韓悳洙進行了一次愉快的通話，對方的頂級團隊正在飛往美國，兩國有機會達成很棒的協議，他最後還說，「中國也非常想達成協議，但他們不知道如何開始，我們正在等待他們的來電！」

川普8日在Truth Social表示，他剛跟南韓代理總統韓悳洙進行了一場愉快的通話，談論了雙方的貿易順差、關稅、造船、南韓大規模購買美國天然氣的採購案、阿拉斯加天然氣管線合資計畫以及美國向南韓提供的大規模軍事保護的相關費用。

川普指出，南韓在他總統第一任期內就開始支付這些軍費，金額高達數十億美元，然而後來的拜登政府卻因為不明原因停止了這項協議，無論如何，兩國如今有望達成很棒的協議，「他們（南韓）的頂級團隊正在飛往美國的途中，一切看起來都很順利」。

川普最後說，美國同樣也在跟其他許多國家進行談判，這些國家都想與美國達成協議，跟南韓類似，「我們在談判中提出了其他未被貿易、關稅涵蓋的議題」，一站式購物是美好又有效率的過程，「中國也非常想達成協議，但他們不知道如何開始，我們正在等待他們的電話」。

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