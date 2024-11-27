30日起微電2輪車需掛牌才能上路　警全面加強宣導以免遭罰

▲警方加強微型電動車掛牌宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



「微型電動二輪車」是民眾選擇二輪交通工具中的熱門選項，因為無須考照，14歲以上就能騎乘，且容易操作行駛，不需加油僅以充電模式就能行駛道路，因此不少民眾家中紛紛購買微型電動二輪車代步，但卻仍有部分民眾不知道，微型電動二輪車已經正式納管，需要至公路監理機關申請牌照，且執法寬限期只到113年11月29日。有鑑於此，台東縣警察局關山分局針對最新規定全面加強宣講，並且發送宣傳單，呼籲民眾於期限內儘速辦理，以免遭罰。

「微型電動二輪車掛牌了嗎?」，依據道路交通管理處罰條例第71條之1規定，自113年11月30日開始，未掛牌的微型電動二輪車若強行上路將處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛。因此，若執法寬限期屆滿，未掛牌的微型電動二輪車在路上行駛，除了依規定罰鍰外，將遭警察當場移置保管。民眾請儘速至監理機關申領牌照，勿因此而受罰，不僅損失荷包也會損失愛車。

為此，台東縣警察局交通警察隊也非常貼心，特請各分局運用轄內各鄉(鎮)機關、社區、部落、宮廟、教堂及學校辦理活動等時機，前往發送由公路總局所製作之傳單。

關山警察分局分局長鍾國楨及交通組長陸金銘，也運用至廣播電臺接受訪問時機加強宣講，請民眾謹記「微型電動二輪車」上路的五要與四不，騎乘微型電動二輪車五項要點，要審驗合格、要掛牌、要投保強制險、要滿14歲以上才能騎乘、要戴安全帽；此外，騎乘「微型電動自行車」應養成良好用路習慣，四項不可違規的重點，不可酒駕、不可超速(速限25公里)、不可載人、不可改裝，希望能藉此讓民眾更快速了解「微型電動二輪車」上路的交通安全重點。

關山警察分局表示，「微型電動二輪車」既節能又環保，但在道路上行駛，也應遵守交通安全規則，以免發生交通意外事故。警察與監理機關，每月將聯合執行「未掛牌」及「違規改裝車輛」的路邊攔查及宣講，請民眾儘速完成掛牌，並遵守交通法規，以免受罰。