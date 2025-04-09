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女大生口愛片被前男友外流　他辯「得過皰疹」皮膚不符遭法院打臉

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲前男友外流性愛片，女大生怒提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉人豪／台中報導

女大生發現高中時的趙姓前男友，把她幫忙口交的影片上傳Telegram後怒提告，趙男辯稱得過皰疹，陰莖部位皮膚不像影片中男子平滑，不過台中地院看過趙男診斷證明書後，不採信趙男說法，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判刑2年2月。

根據判決書，趙姓男子2019年與當時17歲的高二少女交往成為男女朋友關係，並曾用手機拍下少女口交過程影片，趙男2023年將影像上傳至通訊軟體Telegram「凡人交換預覽」群組，影片被少女友人發現，友人將此事告訴少女後，得知是前男友所為報警處理。

趙男否認有拍攝及散布，辯稱影像中只看到少女，沒看到影片中男性臉部身分，且房間、性器官特徵都與影像中情形不同，另外之前有得過皰疹，陰莖部位皮膚不像影片中男子平滑。

少女指出，是朋友拿那個影片給她看，才知道有這件事，會聯想到趙男，是因為只有跟他有過這樣的行為，加上那個背景是他家，且那種影片都是附一段影片，然後再附女生的IG截圖上去，而該IG頁面截圖的帳號，就是趙男的帳號。

趙男辯稱IG頭貼為網路上可搜尋到下載的圖像，與他所使用的有差異，法院不採信此說詞，且趙男提供的診斷證明書，僅記載罹患的病症，無法證明生殖器皮膚情形， 審酌趙男拍攝影像後上傳至社群群組內供不特定網友瀏覽，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判刑2年2月，可上訴。

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