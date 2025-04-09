晶片出現在華為最強AI處理器內　路透：台積電可能遭美罰款330億

▲台積電晶片流入華為，恐遭美商務部開罰。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國商務部調查台積電晶片遭非法用於華為人工智慧（AI）處理器，違反美國的貿易出口管制。外媒引述消息人士稱，台積電可能面臨10億美元（約新台幣330億元），或者更高額的罰款。

根據路透社報導，有兩名知情人士透露，美國商務部一直在調查台積電晶片是如何流入華為。知情人士透露，中資公司算能（Sophgo）向台積電訂購的晶片，被發現與華為高階人工智慧處理器「昇騰（Ascend）910B」內的晶片相符，因此恐怕將面臨美方罰款。

根據知情人士的說法，加拿大科技研究公司TechInsights於去年拆解華為 910B人工智慧處理器，結果在系統中發現台積電晶片。在TechInsights公布調查結果後，台積電也暫停向算能供貨。

報導指出，由於台積電生產的晶片包含美國技術，因此同樣受美國出口管制，不但禁止替華為生產晶片，也不能在沒有美國許可的情況下為任何中國客戶生產某些特定先進晶片。消息人士稱，依照出口管制規定，可對違規交易處以最高兩倍罰款，因此台積電恐怕得面臨10億美元甚至更高的懲罰。

一直在關注中國人工智慧領域發展的美國智庫「蘭德公司（RAND Corporation）」技術與安全政策中心研究員海姆（Lennart Heim）表示，台積電近年來為算能公司生產近300萬顆晶片，而這些晶片最終很可能被華為所採用。海姆表示，考慮到這些晶片是基於人工智慧應用設計，台積電不該向總部設於中國企業提供這類晶片。

美國商務部對台積電祭出罰款的消息，恰逢台美關係關鍵時刻。川普政府上周剛宣布對進口自台灣的商品課徵32%關稅，如今雙方正重新展開談判。儘管目前關稅課徵範圍不包括半導體晶片，但美國總統川普表示，未來考慮會對半導體徵稅。除此之外，台積電上月宣布計畫在美國增加1000億美元投資。

報導指出，美國商務部發言人拒絕針對此事發表評論；台積電發言人則在聲明中表示，台積電致力於遵守法律，並且自2020年9月中以後就不曾向華為供貨，目前正配合商務部調查。

華為做為中國人工智慧發展的核心企業，早已被指控違反制裁和竊取商業機密，遭美方列入貿易黑名單。今年1月份，算能公司也同樣被美商務部列入黑名單，不過算能先前已經否認與華為有任何商業往來。