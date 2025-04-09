曾力挺川普　華爾街大咖表態「反對關稅」！他怒批：又蠢又錯

▲ 馬斯克似乎也不滿川普關稅政策。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普對等關稅政策引發全球市場動盪，股市重挫之際，部分過去支持川普的億萬富豪也轉向批評。據CNN報導，多名重量級商界領袖發聲警告，關稅恐怕引發通貨膨脹、投資停滯，甚至削弱美國在全球的地位。

億萬富翁投資人、潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）執行長艾克曼（Bill Ackman）2024年曾支持川普競選，但6日在X發文警告，川普新關稅政策形同發動一場「經濟核戰」，將重創美國商譽與全球信任，「商業投資將停滯不前，消費者收緊荷包」，「總統正在失去全球商界領袖的信任」。

▲▼ 艾克曼（上）與戴蒙（下）都釋出警訊 。（圖／達志影像／美聯社）

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）在股東信中表示，新關稅恐怕加劇通膨，使經濟陷入低迷，削弱美國在全球的地位，「是否會導致衰退還是未知數，但勢必拖慢成長。」

投資管理公司杜肯家族辦公室創始人德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）公開反對「超過10%的關稅」；費雪投資顧問公司（Fisher Investments）創辦人費雪（Ken Fisher）更批評川普政策是「愚蠢、錯誤、傲慢、極端且無知」的貿易手段，「用錯誤工具解決一個不存在的問題」。

就連川普麻吉、世界首富馬斯克（Elon Musk）6日也公開表態，希望美歐建立自由貿易區，實現零關稅。

顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）副首席全球經濟學家麥克亞當（Simon MacAdam）看法與艾克曼相同，認為川普政策充滿不確定性，可能導致企業對投資心生疑慮，「如果幾個月後關稅就會透過談判再度降低，現在投資數億美元蓋新廠就是在浪費時間。」

川普堅稱關稅是為糾正長期貿易失衡，認為這是他國對美國商品徵收的關稅高於美國所徵收的關稅所致，但投資人顯然不信任川普的計畫，7日歐亞股市大幅下跌，美股期貨也迎來又一個慘淡交易日。