AirPods掉落定位福和橋！騎士尋找釀5車連撞4傷　結果還是沒找到

▲閩男在橋上找耳機，卻遭後方機車追撞，並波及到汽車道上的轎車。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名男子，昨天（8日）騎機車行經福和橋時，AirPods藍芽耳機不慎掉落，男子下橋後，再度返回橋上尋找，但後方的機車騎士，因未注意也未保持安全距離，直接撞上正在找耳機的男子，引發4輛機車連環追撞，並波及行駛在汽車道的轎車，警消到場，將受傷的4名機車騎士送醫，並由警方釐清事故原因，最終還是把AirPods找回來。

據了解，21歲閩姓男子昨天下午騎機車從北市前往永和，沿途行經福和橋，下橋時發現配戴的AirPods掉落，透過定位發現遺落在福和橋上，閩男尋定位再度返回橋上尋找，接近定位時，閩男將車速放慢尋找，但跟在後方的3輛機車，因未注意前方車況，煞車不及直接發生追撞。

▲機車發生追撞後，4名騎士皆受傷送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

其中一輛機車遭撞後，滑行至汽車道上，開車經過的62歲吳男，也無辜遭受波及。警消抵達，發現騎車4人皆四肢擦、挫傷，消毒包紮後送往醫院治療，目前已無大礙出院。警方對其酒測，均未發現有酒駕情況，將依規定現場測繪調查，進一步釐清事故發生原因。

▲4名騎士酒測值皆為0，警方目前仍在釐清事故原因。（圖／記者陸運陞攝）