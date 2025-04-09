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畫具被毀火大！中士營內上膛實彈　舉T91步槍瞄準長官咆哮

▲▼可配T91步槍、40榴彈！國軍「武裝無人機」首度亮相。（圖／記者楊佳穎攝）

▲國軍關渡指揮部驚傳中士持T91步槍朝上士恫嚇。（示意圖／記者楊佳穎攝）

記者黃宥寧／台北報導

離譜！陸軍關渡指揮部1名魏姓中士，不滿寢室物品被打包、畫具疑遭損壞，怒氣上頭，竟持T91步槍和2個實彈彈匣，還當場在走廊上將槍托架肩、上膛實彈，進入射擊姿勢，瞄準林姓上士長官質問「東西怎麼壞的？」所幸經排長等人勸說後，未釀成更大事端。士林地檢署偵結，依《陸海空軍刑法》恐嚇長官罪起訴魏男。

魏男自2020年起在新北八里挖子尾營區服役，隸屬機步某連，擔任中士班長。2024年4月間，林姓上士擔任值星官，負責內務管理。因魏男未依規定返營整理內務，林上士遂於4月20日請少尉排長，將魏的個人物品以垃圾袋打包，暫置第17寢室。

魏男5月3日晚間返營，發現其個人作畫的調色盤斷裂、畫刀彎曲，怒火中燒，晚間8時許，以「保養槍枝」為由向蔡姓衛哨副哨取得T91步槍與實彈彈匣2個，旋即持槍直奔特定軍品庫房找林。

走廊上見到林男後，魏男一邊前進、一邊將步槍的空包彈退出、實彈上膛，進入站立射擊姿勢、槍托架肩，當場瞄準林男上半身質問損壞責任，場面驚悚。林男見狀，急提議一同查看物品，魏男仍持槍押人前往第17寢室，所幸現場排長等人極力勸說，魏男情緒才逐漸平復，將槍枝交還副哨。

偵訊時魏男坦承犯行，蔡姓副哨作證回憶，當天魏男主動索取步槍，還要了2個實彈彈匣，當下就覺得奇怪，「保養槍枝怎麼會用到實彈？」約半小時後，魏男才與排長一同走回歸還槍械。

排長則證稱，當天他親眼目睹魏男在走廊上持T91步槍指著林男，之後以槍抵住對方背部，押往第17寢室，進入寢室後仍持槍對準林男，雙方爭執畫具損壞責任。他見狀在旁勸說：「已經忘了是誰搬的，有什麼壞掉，排長買給你。」直到魏男冷靜下來，才交出槍械。

檢方認定，魏男雖取用軍用槍枝與彈匣，但未具「排除他人支配」之主觀犯意，難認構成竊占軍用武器罪；但其以實彈上膛持槍威嚇上級，涉犯恐嚇長官罪，依法提起公訴，將由士林地院審理。

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