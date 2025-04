川普關稅核心是台灣！　專家：若中國侵台「後果更慘」

▲ 川普向全球多國發動高額對等關稅。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統川普關稅政策重創全球股市,美媒對此援引專家觀點指出,若中國對台灣動武,後果遠比疫情或關稅更為劇烈,全球供應鏈恐怕崩解,從iPhone到通膨預期都將面臨巨大動盪,儘管川普政策粗糙且帶來政治分裂與經濟衝擊,總比戰爭瓦解現行體系來得好。

《新聞周刊》8日以「川普關稅核心是台灣」(Trump tariffs are all about Taiwan)為題報導,駐台北的美國分析師湯普森(Ben Thompson)在最新一期科技電子報《Stratechery》中指出,台灣並非普通島嶼,而是全球最關鍵的半導體製造中心,「這裡是台積電(TSMC)所在地」,一旦中國入侵導致晶片供應中斷,科技業將癱瘓,數位基礎設施恐怕全面瓦解,全球貿易也將陷入停滯。

湯普森7日撰文指出,若台海爆發戰爭,將使新冠疫情造成的供應鏈混亂與川普關稅引發的市場震盪都相形見絀,影響恐怕呈倍數增長。不論戰爭誰輸誰贏,經濟後果已經註定,將徹底改寫全球經濟體系。中國將被排除在全球市場之外,世界也將陷入高通膨與股災。全球安全專家甚至私下討論一種理論,認為台灣可能以威脅摧毀晶片廠作為嚇阻中國的方式。

儘管中國是否或何時入侵台灣尚不明確,但湯普森指出,戰爭不僅破壞現行體系,可能也是唯一重置系統的方法。二戰後以布列敦森林制度建立的經濟秩序已顯老態,美國以工業能力換取廉價商品,代價卻是製造業工作崗位消失、赤字飆升。

湯普森強調,川普關稅政策雖粗暴又具爭議,但相較等待戰爭重設經濟秩序,也許是較可接受的選項。他也建議,或許該讓中國更依賴全球經濟,以共同繁榮換取和平,避免中國侵台。