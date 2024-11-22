23歲女假扮14歲少女　「和12歲男床戰33次」爸卻挺：她才是受害者

▲女子在網路上假扮少女。（圖／翻攝自Hillsborough County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州23歲女子艾莉莎(Alyssa Zinger)竟然假扮自己是14歲少女，在網路上引誘一名12歲男童發生性關係，於去年11月被捕。父親卻對警察表示，他的女兒才是受害者，驚人言論引來爭議。

居住在坦帕市的23歲女子艾莉莎，被控2年前21歲時，在網路上自稱是一名在家自學的14歲少女，與一名12歲男童頻繁接觸，2人見面後還發生了性關係。

艾莉莎因為與未成年者發生性關係多達33次，於去年11月遭到逮捕，警方發現，她除了和男童發生性關係，還拍攝不雅影片給其他4名未成年者。然而警方前去將艾莉莎逮捕時，隨身側錄器拍到，其父親試著阻止警察，拼命為女兒辯解，稱女兒才是被利用的人。

影片中可看到，艾莉莎的父親試著說服警察，「她只是惹錯人了，雖然對方比她年輕很多，在遇到這件事前，她這輩子從來沒有惹過麻煩」、「我女兒才22歲，21歲以前她還是處女」，反控是受害男童引誘女兒犯罪。

艾莉莎被指控2項猥褻、淫蕩行為罪，以及5項猥褻性騷擾等相關罪名，自4月以來一直關押在監獄中。警方痛斥，艾莉莎的行為就是一個標準的掠奪者，懷疑可能還有更多受害者，呼籲民眾幫忙提供線索。

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