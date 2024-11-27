「你涉及洗錢」假檢警坑阿北　農地、房子全沒了...損失逾千萬

記者陳崑福／屏東報導

陳姓農民先前接獲假冒榮總醫院、員警及主任檢察官輪流來電，佯稱健保卡遭人盜用而涉及洗錢，要求他以房屋、農地、保單向金融機構及當鋪借款後存入名下金融帳戶內，隨後以需要比對指紋等說詞，要求提供名下金融卡及黃金項鍊等財物交給檢方監管，他信以為真，被騙走5張金融卡及密碼、黃金，損失千萬元，始驚覺受騙。

▲東港警分局加強打詐宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局接獲報案後立即組成專案小組積極偵辦，詐騙集團在犯案過程中雖不斷製造斷點，然警方為了替他討回一輩子務農辛苦積攢的積蓄，仍鍥而不捨持續蒐集、調閱犯罪事證，始釐清該詐欺集團之組織脈絡及角色分工，先後查出黃姓男子等7人涉案，發現他們先前即因涉及詐欺等案在押，借訊後依違反組織犯罪條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪移送偵辦。

東港警方表示，「假檢警」詐騙方式並非新興手法，惟長者接到該類電話易緊張無法判斷進而遭詐騙，因此詐騙集團也抓準長者心態，專找年紀較大的長者實施詐術，又東港警分局轄內長輩較多，故本分局將持續加強針對轄內60歲以上長者「入戶宣導」，走入鄰里與民眾面對面接觸，逐戶進行詐騙宣導，包括「猜猜我是誰」、「假投資」及「假檢警」等，以提升轄區居民的警覺性，同時也遞交印有當地派出所電話的入戶宣導防詐小卡，鼓勵民眾有疑慮時隨時聯繫諮詢，如發現可疑立即通報轄區派出所共同阻詐，以避免長者受騙。

另警政署新推出「打詐儀錶板」，以簡明圖表即時呈現詐騙活動的各類數據，主要功能有：每日的詐騙狀況統計、打擊成果彙報、防詐宣導行動、詐騙類型分類、可視化圖表等多項功能，讓民眾可以掌握最新的詐欺情況。如果聽眾疑似接獲詐騙電話或資訊，謹記防詐3步驟「1.聽、2.掛、3.查證」，並可隨時撥打110或165反詐騙專線諮詢，以確保自身財產。