女「喉嚨痛就診」莫名被迫看婦科　變態醫性侵87女偷拍6千小時片

▲受害女子看婦科時遭性侵。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

挪威一名55歲醫生被控,在幫女病患婦科看診時,性侵多達87名女性,還把變態過程拍攝下來,偷拍內容超過6,000多小時,其中還有2名受害者當時年僅14歲、15歲。

當地媒體報導,55歲醫生拜伊(Arne Bye)從醫20多年來,一直是當地備受信賴的可靠醫生,沒想到卻被爆出他靠著職權,在看診過程中性侵87名女子,受害者年齡最大者為67歲,最年輕受害者則只有14、15歲。

GYNAECOLOGIST ACCUSED OF RAPING 87 PATIENTS, INCLUDING MINORS, IN NORWAY



A former Norwegian doctor, Arne Bye, is on trial for allegedly raping 87 women over 2 decades, secretly recording the assaults during gynecological exams.



The case, involving over 6,000 hours of video… pic.twitter.com/Zy19qWla20