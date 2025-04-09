白宮證實：對中國加徵關稅達104%　4／9準時生效

▲川普與習近平。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

白宮8日表示，中國針對美國新一輪關稅政策實施報復是「錯誤決定」，美國總統川普（Donald Trump）已下令將對中國進口商品額外課徵50％新關稅，使2025年對中國的累計關稅總稅率達到104％，預定於4月9日正式生效。

川普本月2日正式啟動對多國課徵10％全面性基準關稅，並針對包括台灣、中國、歐盟、日本等約60個貿易夥伴加徵「對等關稅」，其中中國商品被加徵34％，而川普進一步宣布的50％懲罰性關稅，將與前述稅率累加，達到破紀錄的總計104％。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）8日在記者會上指出，「中國選擇報復，是個錯誤。當美國被攻擊，川普總統會加倍反擊。」她表示，川普不考慮延後關稅生效時間，並且證實對中國加徵的50％關稅將一併於9日上路，「這些關稅將如期在9日凌晨生效」。

李威特強調，川普相信習近平和中國都希望達成協議，只是不知道如何開始。她說，若中國主動聯繫美國希望達成協議，「總統將會非常寬容（gracious），但會做對美國最有利的事」，但「中國得先打電話來」。

多國領袖都希望趕在對等關稅生效前與美國進行協商，川普日前已先後與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、日本首相石破茂、南韓代理總統韓悳洙通話，針對貿易議題交換意見，李威特進一步透露，目前已有近70個國家與美方聯繫，希望盡快展開談判，「有些外國領袖甚至表達今晚就想飛來華府」。

根據白宮官員說法，川普已指示貿易團隊針對願意談判的各國，擬定「特製」（tailor-made）協議方案，根據各國市場規模、出口結構與美國進口需求進行量身打造，目標是確保每一項協議都能最大化美國勞工與產業的利益。