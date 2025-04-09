美防長稱不容「中國危及巴拿馬運河」　陸外交部嗆：自己照照鏡子

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稱，美國不允許，中國危及巴拿馬運河運作。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）9日在巴拿馬公開表態，美國絕不容許，中國危及巴拿馬運河的運作與完整性，並強調這條關鍵水道，不能成為中國的政治籌碼。中國外交部發言人林劍9日在舉行例行記者會上，對此直言，「美國應該自己照照鏡子！」

據《澎湃新聞》報導，一名記者向林劍提問，「據報道，正在巴拿馬訪問的美防長赫格塞斯稱，中國透過，控制巴拿馬運河地區關鍵基礎設施，在巴開展間諜活動，危及巴和美安全、繁榮與主權，美不會允許『共產中國』或任何國家，威脅運河的運作，或完整性，美將同巴方共同努力，以巴為主，從中國影響下，奪回運河，確保運河安全，且開放給所有國家，中方對此有何評論？」

▲中國外交部發言人林劍直言，美國應該自己照照鏡子。（圖／翻攝大陸外交部）

林劍表示，「美國的高級官員惡意攻擊中國，抹黑、破壞中巴合作，再次揭露了美國霸道、霸凌的面目，中方對此表示，堅決反對。」

林劍指出，「誰想要控制巴拿馬運河，世人皆知，美國應該自己照照鏡子，看看究竟是誰在威脅，他國的主權安全與發展，中方敦促美方停止造謠生事，停止在運河問題上，惡意關聯中國，為自己控制運河找藉口。」

林劍強調，「妥協退讓，換不來主權與尊重，只會讓欺凌的氣焰更加囂張。」

赫格塞斯表示，巴拿馬運河不是中國建造，也非中國經營，中國更無法將其當成武器。他強調，巴拿馬運河是象徵主權與西半球合作的要道，不容外力介入，「美國絕不會容忍，共產中國或任何勢力，破壞這條運河的正常運作。」