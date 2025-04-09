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川普「對等關稅」正式生效！台灣被課32%重稅　重大影響一次看

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普的對等關稅在9日中午12時01分生效，台灣被課32%重稅。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普祭出的「對等關稅」（reciprocal tariffs）措施在美東時間4月9日凌晨零時1分（台灣時間4月9日中午12時01分）生效。美國海關暨邊境保護局（CBP）公告指出，共有86個國家或地區的輸美商品將被徵收稅率11％至50％不等的對等關稅，其中台灣適用稅率為32%。

什麼是對等關稅？

據CBS報導，對等關稅是一項「以牙還牙、以眼還眼」的政策；意指美方將依照他國對美出口產品的課稅標準，對等徵收美國進口的相同類別商品，以確保雙方商品可以得到公平的競爭機會。例如，若某國對美國製造的鞋子徵稅6%，美方也將對該國的鞋子徵收6%關稅。川普強調，這是為了平衡長期不對稱的貿易關係；但專家指出，要依商品分類精確對應全球數萬種稅率，行政上極為困難。有分析認為，此舉更像是對外施壓談判的手段，而非真正以收入或製造回流為目的。

川普如何計算對等關稅？

據《今日美國》報導，川普日前提出的對等關稅，是一項打了5折的「折扣對等關稅」（discounted reciprocal tariffs）。美國將依據各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率。這波關稅牽涉到2個部分：美方首先會對所有貿易夥伴開徵10%的「基準關稅」，而針對其中的60個國家，計算方式則是「該國2024年對美國的商品貿易差額，除以美國從該國進口的貨物的價值」，包含「貨幣操控和貿易壁壘」，然後再折上一半。

以台灣為例，美國2024年來自台灣的進口額為1163億美元，貿易逆差為739億美元；將貿易逆差除以進口額後，得出64%的稅率，也就是川普政府所謂的「台灣對美關稅」；而川普將相關數字折半後，得出了對台課徵的32%「對等關稅」稅率。儘管美方聲稱這一計算公式相當透明，但許多經濟學家批評此模式不僅混亂，也對無力進口美貨的發展中國家不公平。

對台灣的影響為何？

台灣的經濟有超過60%來自出口。去年，我國的貿易順差高達740億美元，而美國是台灣僅次於中國的第二大外銷市場。然而，川普在公佈新關稅政策時，卻將台列為重點課稅對象，稅率高達32%。

據彭博社報導，市場觀察人士認為，川普的關稅政策可能使台美貿易關係進一步緊張，並影響台灣經濟成長；而彭博報告更指出，若美國持續對台灣產品課徵高額關稅，台灣出口將大幅下滑，進而衝擊GDP成長，令台灣的GDP萎縮3.8%。

美國知名投行韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）警告，針對中國和台灣的關稅若以目前形式實施，可能會切斷美國科技業的關鍵供應線，導致美國科技業倒退十年，並讓人工智慧革命貿易將顯著放緩。目前，台灣的半導體與高階晶片在全球具有領先地位，也佔據了台灣對美出口中的10%，因此分析推估，科技股將面臨巨大壓力。

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