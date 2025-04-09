美將收中國104％關稅！美股開盤飆千點後翻黑　標普跌破5000點

▲美股全面轉跌作收。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美股8日開盤因市場對各國關稅談判的希望提振，8日早盤強彈，道瓊工業指數開盤時飆漲逾1,300點，但隨著白宮確定對中國關稅提高至104％，並於9日生效，市場應聲轉跌，標普500指數單日蒸發4％漲幅，終場創下去年4月以來首次在5000點以下收盤，現在距離熊市僅一步之遙。此外，外媒指出，台積電恐面臨美國超過10億美元（約新台幣330 億元）的罰款。

道瓊工業指數終場下跌320.01點，或0.84％，收在37,645.59點。

標準普爾500指數下跌79.48點，或1.57％，收在4,982.77點。

那斯達克指數下跌335.35點，或2.15％，以15,267.91點作收。

費城半導體指數下跌132點，跌幅3.57％，收在3,562.94點。

個股方面，特斯拉（Tesla）下跌11.43美元，跌幅4.90％，收在221.86美元。

輝達（Nvidia）下跌1.34美元，或1.37％，收在96.30美元。

台積電ADR下跌4.80美元，跌幅3.28％，收在141.37美元。路透援引2位消息人士報導，美國政府正在調查台積電生產的某款晶片，是否違反美國出口管制規定，因為該款晶片出現在華為的昇騰 (Ascend)910B 人工智慧(AI) 處理器中。

美國商務部目前尚未對台積電採取公開行動，通常該部會向涉嫌違規的公司發送「提議指控信」(Proposed Charging Letter)，內容列出涉嫌違規的時間、金額以及罰款公式，並會給予公司30天的回應時間。對此，台積電發言人表示，公司致力於遵守法律，自2020年9月中旬至今，並未再向華為提供任何產品，公司現已與美國商務部合作處理此事。