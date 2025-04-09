賴清德指5策略布局「已獲美方善意評價」　重申不會關稅報復

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（9日）召開中常會，據轉述，會中，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，互惠互利的貿易與自由開放的市場，一直是美國、台灣、以及絕大多數國家的追求；但面對忽略我方在供應鏈上關鍵位置的關稅政策，會持續與美方密切溝通協調。賴也提到，公布台灣面對這次變局的五大策略，不僅獲得社會的認同、產業界的支持，也獲得美方善意的評價。無論是關稅的影響、或是產業的聯繫與支持、乃至與美方其他面向的合作，政府都有持續準備、盤點，也會持續觀察分析。

民進黨今召開中常會，較多常委聚焦在關稅問題，綠委陳亭妃建議，政府已提出多項因應策略，接下來如何跟傳統產業加強溝通蠻重要的，這部分要強化。王定宇則點出，洗產地問題蠻嚴重的，各國都有，而中國輸往美國小額包裹都會課稅，接下來要注意這些包裹是否會低價傾銷台灣。

王世堅也提到，國內壽險產業、保險公司資金龐大，也有購買各國債務，川普政府很關注短債換長債，可以在這種時刻挪動，有助於減少貿易逆差，建議政府鼓勵國內業者調整投資標的。

對於關稅議題，賴清德表示，近日，全體國人、乃至於全世界都相當關心，美國政府所提出的對等關稅計畫，以及後續的影響。在台灣時間午後，美方的「較高對等關稅」已經正式開始徵收。包含台灣在內，這次的計劃對市場的信心產生不小的衝擊，中長期來看，對我們所熟悉的世界經貿局勢，更會有深遠的影響。

賴清德指出，世界各國已經提出各式回應，有些國家將採取報復性措施，更進一步加劇貿易與國際關係的緊張。要和國人報告，面對挑戰，政府不僅長期掌握、更有準備；此時此刻，台灣必須團結一致、步步為營，才能轉危為安。

賴清德強調，在第一時間，政府就推出涵蓋不同產業的9大面向、20項措施，從融資、產業扶助、出口手續減免、單一諮詢窗口、安定就業到開拓多元市場等手段，至少新增880億元的預算；若獲得在野黨支持，可以盡速上路，扶助第一時間受到關稅衝擊的產業，也作為中長期台灣調整轉向的開始。

賴清德指出，幾天前，包含這個立即的因應措施在內，之前公布台灣面對這次變局的五大策略，不僅獲得社會的認同、產業界的支持，也獲得美方善意的評價。無論是關稅的影響、或是產業的聯繫與支持、乃至與美方其他面向的合作，政府都有持續準備、盤點，也會持續觀察分析。

賴清德表示，自己完全同意，互惠互利的貿易與自由開放的市場，一直是美國、台灣、以及絕大多數國家的追求；但面對忽略我方在供應鏈上關鍵位置的關稅政策，我們會持續與美方密切溝通協調，透過談判，全力爭取改善對等關稅，維護我國企業的公平競爭地位。

賴清德重申，台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。要感謝這一周，社會各界提供許多寶貴的意見，都是政府決策過程中的重要參考。

賴清德提到，同時，行政院也已經邀請了在野黨團代表至行政院進行會商，展現團結。台灣，應該利用每一次的地緣政治經濟變動，來推動適合自身產業、乃至國家社會發展的方向。從過去一段時間到至少未來十年，我們在供應鏈的關鍵位置，以及我們該投資的方向，是非常明顯的。在這個關鍵的時刻，朝野政黨要共同以國家發展為己任，團結一致、為台灣經濟打開更寬闊的出路，相信台灣一定可以度過這次難關。