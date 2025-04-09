總統府稱赴美談判旅費遭凍刪　黃揚明轟：只剩把鍋推給在野這招

▲總統府副秘書長張惇涵。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

美國對台祭出32％關稅，藍白在野黨建議，今年刪掉的預算可以用來幫忙受衝擊產業，而總統府副秘書長張惇涵今（9日）列出遭凍刪的預算直言，國外旅費統刪15%至60%，請問現在如果要去美國談判，那怎麼辦。對此，媒體人黃揚明表示，此時總統府只剩這一招了，把鍋推給在野黨，自己問一個最簡單的問題，不是說都準備好了嗎？不是已經有人在美國談判了？這時候怎麼會去提旅費被刪？現在去說藍白害的，邏輯不通。

總統府副秘書長張惇涵接受節目「齊有此理」專訪時列出國民黨、民眾黨刪凍總預算的資料，支持中小企業的預算刪減超過10億、凍結有6.4億；而攸關赴美談判的國外旅費，也有統刪15％至60％。張惇涵認為，請問現在如果要去美國談判，那怎麼辦？大家要朝野合作，但不要講那些倒果為因的話。

對此，黃揚明於節目《大新聞大爆卦》表示，又來了，政府束手無策，是因為藍白砍預算，總統府跟柯建銘是沆瀣一氣，一個總統府的副秘書長在現在這個時機點，上網路節目專訪在講得居然還是預算，此時總統府已經無招勝有招了，只剩這一招了，只剩把鍋推給在野黨。

黃揚明表示，自己問一個最簡單的問題，不是說都準備好了嗎？不是100個小時拆彈嗎？不是說已經有人在美國談判了嗎？這時候怎麼會去提旅費被刪？在講什麼東西啊？請問砍預算的時候，不是講說台美關係史上最好、中小企業不用擔心？

黃揚明直言，如果是發生對等關稅的事情，藍白還去砍這些預算，算在藍白頭上，但不能現在才發生這些事情，去說藍白害的，邏輯不通。

黃揚明說，這禮拜六日的罷免宣講照講，可是下禮拜以後的就先取消，邏輯何在？表示他們還是要罷免，因為這周新竹宣講是柯建銘的主場、台北宣講是曹興誠的主場，所以不能取消，而總統府一個高官還在這個時間點講預算。

黃揚明再說，請問執政黨的朋友們，這禮拜不是都說要跟在野黨團結嗎？到底要團結還是要罷免，選一個好不好，要罷免就沒有團結、要團結就沒有罷免，就這麼簡單。

黃揚明認為，總統府副秘書長受訪的時間點，應該是知道國安基金沒用了，連國安基金要進場對股市都沒用，所以只能出老招「藍白惹得禍」，現在民調低沒關係，但就是要鞏固同溫層，賴清德就是在賭這把，至少不要跌破4成的同溫層，只要有穩穩4成滿意度，罷免這件事繼續撐，這裡面只要有6成出來投罷免票，大罷免一樣成功，到現在還在賭這個。

最後，黃揚明強調，為了抗中、為了搞罷免，整個策略一以貫之，就要打到底，民進黨不會管這三天股市跌了將近4000點，他們沒有在乎這些事情的，還要繼續把鍋推給在野黨、還要繼續扯藍白砍預算，總統府的高官們居然是這樣的格局，而這格局是誰受命的？當然是賴清德，賴清德所有事情必須一肩扛起，別想把鍋甩給別人。

▼ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）