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股票虧損樓！他負120萬快掛了　苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

▲▼台股暴跌。（圖／記者湯興漢攝攝）

▲台股4月7日「史詩級崩盤」。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

台股7、8日共跌掉2838點，而今日有國安基金5000億元上膛護盤。不過有網友哀號快掛了，因為他股票帳面上慘虧120萬。文章曝光後，不少網友也討拍回應，「-148W，其中-80W是鴻海貢獻的」、「100多萬都是鴻海賠的」；但也有人老神在在，「-265萬股票投資是拿閒錢，沒什麼好怕的！」

一名男網友在Dcard崩潰直呼，這波關稅海嘯股災讓他帳面上慘虧120萬，更憂鬱直呼「快掛了」，同時好奇大家目前損益多少？

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一票苦主也蓋起虧損樓，並哀喊「加美股損失160萬，裡面100多萬都是鴻海賠的...」「-42萬，上班整個心都沒了，暫時不想花錢」、「-4萬，去年賺的都吐回去」、「正21W倒扣變負16W」、「-148W，其中-80W是鴻海貢獻的」、「從+85W，跌到-15W」、「-72萬...滿手鴻海廣達」。

不過有網友回應，反正也是閒錢，就先讓子彈飛一下，「帳面-70萬吧，不過都長期存股也沒差了，也不是沒經歷過金融海嘯之類的，只要是閒錢玩的帳面都是浮雲」、「-291萬，不會斷頭沒在怕」、「-265萬股票投資是拿閒錢，沒什麼好怕的，就放著」、「我有經歷過2008那場，別急著攤平！再等等」、「-150W只好放著，暫時不去看」。

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