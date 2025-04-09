鐵路樞紐新烏日站停車場華麗變身　打造人文新地標

▲鐵路樞紐新烏日站停車場華麗變身，民眾停車後，進入車站前可欣賞藝術家們的精彩作品。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

臺鐵新烏日站地下停車場歷經改造，日前舉辦藝術聯展開幕茶會，宣告華麗轉型。大車河公司董事長楊國瑜指出，與台鐵共同合作，改造後的停車場導入智慧科技、人本設計及藝術美學，不僅提升硬體設施，也蛻變為結合交通與文化的創新場域，為旅客帶來耳目一新的停車體驗。

開幕茶會上，知名雕塑家余燈銓等五位藝術家共襄盛舉，展出50件精彩作品，吸引眾多民眾欣賞。

楊國瑜指出，停車場導入「車位引導」和「在席偵測系統」，讓駕駛能即時掌握可用車位資訊，提升停車效率與便利性。同時，因應電動車日益普及，新增15格電動車充電位，包含快充和標準充電設備，並配置防火毯，確保充電安全無虞。

在環境美化和便民設計上，停車場全面粉刷牆面、更新節能照明、翻新廁所，打造舒適整潔的空間。導引系統採用全新圖示設計和清晰字體，並以藍、綠、粉三色區分特殊車位，提升辨識度。管理室也同步升級服務功能，提供更貼心便利的停車體驗。

楊國瑜提到，這次改造融入藝術元素，與知名雕塑家余燈銓合作，在大廳設置大型雕塑作品，並打造藝術廊道，邀請多位藝術家展出油畫、水墨及多媒材作品，營造流動的藝術氛圍。未來更計畫舉辦學生藝術徵件活動，鼓勵中部學子發表創作，讓停車場成為城市文化的新平台。