罷免黃建賓說明會臨時喊卡　支持團體批政治打壓

▲台東天后宮撤出借場地引關注。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

原訂於4月11日舉辦的「罷免黃建賓」造勢說明會，9日突遭台東天后宮通知取消借用場地，引發關注與爭議。活動主辦團隊批評此舉為政治打壓，質疑有政治勢力施壓，阻礙人民行使憲法賦予的罷免權利；而天后宮則發出聲明強調，決定撤場是為避免介入政治風波，並已與申借方達成共識。

據罷免黃建賓行動團隊表示，他們於4月3日與天后宮接洽租借場地事宜，當時獲得同意，未料在活動前兩日突然遭到通知取消場地。據了解，天后宮方面於近日召開董監事會議，會中有成員反映曾接獲關切電話與言語謾罵，最終決議不再出借場地。

罷免團隊對此深感遺憾，聲明中指出，「選舉、罷免、創制、複決」為憲法保障的人民參政權，罷免與選舉地位等同，天后宮身為地方信仰中心，卻在最後關頭撤場，形同配合政治壓力扼殺人民集會自由。聲明並指出，此舉只會讓更多人看清現任立委的真面目，更加堅定完成罷免的決心，並呼籲台東鄉親站出來，用選票回應不公。

面對外界質疑，台東天后宮於9日發出緊急聲明，強調該宮一向秉持「不涉入政治鬥爭」原則。董事長林有德指出，雖然初期曾同意出借廣場，但因活動涉及「挫賓行動」，引發董監事們對政治風險的憂慮，最終經會議決議婉拒出借。聲明並表示，已向借場代表表達立場並獲得理解，盼各界諒解。

目前，罷免團隊正在尋找替代場地，並表示活動將如期推進，強調「場地可以被奪走，民主的聲音不會被噤聲」。