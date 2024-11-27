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藍營提案刪大部分潛艦預算　綠籲回頭是岸：勿挖空軍民防衛力量

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯、黃仁、馬文君近日提案刪減大部分潛艦預算，日前葉元之則提修正《民防法》削弱民防能量，民進黨發言人吳崢、立委林楚茵、沈伯洋於今（27日）召開記者會，痛批國民黨籍立委趁全民歡騰之際，藉職權弱化國家安全，挖空軍民防衛力量，呼籲國民黨回頭是岸，共同努力強化國防戰備量能，守護國家安全。

吳崢指出，台灣國防再度遭遇嚴峻挑戰，傳出國民黨立委馬文君、黃仁、徐巧芯等人再度阻擋潛艦國造預算。台灣長期面對中國文攻武嚇，共機擾台頻率增加，台灣迫切需要提升國防自主能力。然而，國民黨從扁政府時期便屢屢阻撓潛艦軍購，高達69次的程序封殺，錯失了台灣成立水下部隊，強化對中共嚇阻力的寶貴時機。

吳崢強調，蔡英文政府積極推動潛艦國造，卻仍遭馬文君等人持續阻撓。從2018年凍結6.19億預算，隔年再度提案刪除8億，到2023年刪減第二階段原型艦籌建經費等，組擋預算作為罄竹難書。國民黨屢屢刪減潛艦預算，造成國防建設進度延宕，如今又傳出他們提案刪除所有後續經費。這種行為無異於削弱台灣的防衛力量，使台灣面臨更大的國防危機。

林楚茵表示，台灣體育在東京巨蛋團結全國，高喊「Team Taiwan」的場景令人振奮，國防同樣沒有顏色，應該團結一致。然而，國民黨卻再次刪減國防預算。她批評，徐巧芯提案刪減潛艦預算至僅剩2億多元，馬文君、黃仁更提案全數刪除潛艦預算。她質問，這是否是在削弱台灣展示自我防衛決心的能力，持續不斷以機艦騷擾對台灣的施壓？

林楚茵說明，潛艦國造後續艦預算編列長達14年，總計2840億，明年僅編列近20億，這筆預算如同買房的訂金，是簽約潛艦國造主合約。然而，若預算遭到刪除，無疑是在向全世界宣告台灣放棄潛艦國造，這樣的行為只會令中共得逞，她質問，國民黨這樣大力刪減國防預算，難道是在成為中共「在地協力者」？目前各部會預算逐步審議中，呼籲國民黨能一起挺台灣，成為Team Tawian的一員，希望國民黨回頭是岸。

沈伯洋形容國民黨正上演「門戶洞開三部曲」，重創台灣防衛。他以棒球為喻，冠軍靠偉大的球員、強大的後勤與全民支持，若國民黨砍球員獎金、情蒐團隊經費，不准轉播比賽，哪來的勝利？同樣地，國防體系、民防體系及全民意志缺一不可。

沈伯洋強調，國家防衛體系如同棒球比賽，需具備三大要素：第一是前線作戰的國防體系，第二是民防體系，包括醫療、心理諮商與情報支援，第三則是全民的防衛意志。而國民黨正上演「門戶洞開，毀滅防衛三部曲」：砍潛艦預算削弱戰力、修《民防法》削減後勤支援、修《全動法》削弱全民防衛意志，國民黨趁全民歡騰之際，不僅弱化國防，還試圖癱瘓憲法法庭、修改選罷法與排黑條款，這些行徑無異於掏空國家。他呼籲全民警惕，正視國民黨正在削弱台灣安全的事實。

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