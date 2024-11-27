傳柯文哲砸千萬要陳智菡當「比特犬」　吳思瑤：狗可愛很多

▲陳智菡。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭羈押禁見至明年1月4日，《鏡週刊》27日報導，柯文哲整合未登記的獻金、賄款整合後，再分配給多位核心幹部運用，包括立院民眾黨團主任陳智菡負責的政論支出1000萬，並指定到政論節目宣講，還說「妳現在是比特犬，直接出去攻擊。」對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，比特犬很可愛，應該比陳智菡可愛很多，民眾黨哭窮喊窮，說一套做一套，絕對不是那麼無辜。

吳思瑤說，民眾黨一直塑造不平等選戰假象，現在被揭露，投入買廣告、做行銷，甚至是想操控言論，民眾黨說一套做一套，絕對不無辜，大家可進一步判斷。

吳思瑤也指出，狗狗是人類忠實朋友，像是比特犬也很可愛，應該比陳智菡可愛很多。

對於週刊報導，陳智菡27日痛批《鏡週刊》未求證，並提出六點反駁，第一，把政治獻金當賄款，「記者邏輯與知識死亡，沒有基本常識也能去《鏡週刊》寫新聞，害得鏡集團記者都被拖累，昔日想走的清新高質感路線也早已不再。」第二，2024柯文哲總統競選期間，根本沒有什麼「1000萬政論節目預算」交給她，「根本0元好嗎？0！如果有這麼多錢可以下媒體，我們還需要打得這麼辛苦嗎？」

陳智菡指出，第三，歡迎收到柯文哲競選總部、她本人，甚至是民眾黨下政論節目預算的電視台，「出來幫《鏡週刊》寫他們寫不出來的金流連連看，還可以去北檢當污點證人，證明是我說的對？還是《鏡週刊》在亂寫」。

陳智菡說，第四，「『比特犬』是指政論節目上頭，一堆無的放矢、對民眾黨與柯文哲進行不實、不法攻擊的民進黨與綠營名嘴、側翼，我負責新聞輿情與文宣，當然要重點回擊比特犬（王XX、李XX、吳XXs⋯族繁不及備載）《鏡週刊》根本是竹竿裝菜刀。」

最後，陳智菡批評，第五，「《鏡週刊》不查證，也沒有基本常識，連被報導對象（我）都寫錯，到底是想羞辱我，還是羞辱你們自己記者？」第六，「《鏡週刊》記者沒有常識，但很愛看電視，還會打來關心我最近是不是常常罵他們，我合理懷疑，就是因為我罵太兇了，才被裴社長下令報復，真的很幼稚欸你們。」