海巡女下士為7萬賣軍事機密　管碧玲：目前手上仍有案件

▲民進黨立委王美惠。（圖／王美惠辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

海巡署一名吳姓女下士涉嫌利用職務之便，用手機偷拍海巡演練資料，再傳給王姓大陸籍人士，收取7萬多元的報酬，遭判處判處6年2月刑期，全案可上訴。民進黨立委王美惠26日質詢海洋委會主委管碧玲此事，管碧玲坦言，目前她手上仍有案件，呼籲行差踏錯的海巡同仁，迷途知返。

吳姓女下士在海巡署任職期間，因為缺錢花用，上網找借貸，有人主動接近她，表示可以幫忙，但希望她提供一些資料，於是吳姓女下士利用值勤機會，以手機翻拍公務電腦內的資料，再透過LINE傳送給王姓大陸籍人士，後來也順利拿到7萬多元的泰達幣。

後來王姓大陸籍人士繼續用50萬元利誘吳姓女下士，希望她幫忙收集更高等級的海巡和國家機密，吳女於是試圖向海巡署的葉姓同事探聽相關機密，但被拒絕，海巡署也發現異狀，主動報請橋頭地檢署偵辦。

王美惠指出，根據目前報導，該下士僅因7萬元就販賣國家機密，而且疑似主動接觸中國方面來販售機密。管碧玲則回應，非常痛心，同時也指出該案是由海委會內部檢舉機制主動送檢調，她手上仍有案件，盼行差踏錯的同仁迷途知返。

王美表示，海巡人員非常辛苦，但是本案的犯罪人，除了自己出賣國家情報，還想揪同事一起出賣業務機密，後被同事嚴正拒絕，顯示多數海巡人員仍然非常愛國且忠誠、正義。

王美惠也指出，從這個案例可以發現，中國想滲透台灣的情事從未停止，且有越來越嚴重的現象，海巡人員需要全面檢討。

管碧玲則說，中國會透過地下錢莊，來針對特定人員設套，讓他們欠下債務，藉此逼他們販賣機密，所以海委會有律師團隊，希望海巡同仁遇到狀況可以尋求協助。管碧玲更指出，中國方面甚至開出一張身分證影本5萬元的價碼。

王美惠說，中國的滲透是全球的現象，中國更不會放過台灣，所以我們要把防止中國鼠竊狗盜的行為，當做第一要務，不只海委會，各單位都要認真應對，不能再讓害群之馬影響國家的運作及台灣的形象。