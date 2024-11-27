全台棒球冠軍熱　明審運動部組織法吳思瑤盼朝野支持

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣隊奪下世界棒球冠軍，舉國歡騰，民進黨團幹事長吳思瑤表示，司法法制委員會明天要針對運動部進入逐條審查，希望加速推動，運動賽事能有好的表現，跟國家部門長期投入的努力、預算也有關係。

吳思瑤26日受訪時表示，對於棒球希望不是一時的支持，而是永續能量，台灣能得冠軍，跟國家部門長期投入的努力、預算也有關係，針對國際賽事超前部署，這樣的成功不是僥倖。

吳思瑤舉例，對於一級賽事精進計畫 ，去年八月體育署就核定四年期1600萬，像12強賽、世界棒球經典賽，都是這個精進計畫的重點，而針對體育署專案的12強賽補助，包括情蒐計畫1300萬、組織計畫2500萬，事後驗證這預算花得值得。

吳思瑤說，對於運動投入要不分黨派，希望大家支持，司法法制委員會明天要針對體育部進入逐條審查，作為執政黨，這是朝野攻防對立下好的法案，希望加速推動。

吳思瑤表示，有了更好組織提升，也希望來年體育總體預算投資上達200億一年，就能夠針對各項運動項目投資運動員，此外希望朝野一起支持國家棒球日，雖是只紀念不放假，但這個紀念特別有意義，期待朝野支持。

至於台灣隊奪下世界棒球冠軍的25日晚間返國，在機場管制區內與副總統蕭美琴合照時，卻遇上采盟董事長古素琴帶隊亂入的「黃巾之亂」，交通部長陳世凱要求檢討，相關合約後續沒有延長計畫，吳思瑤回應，關於采盟事件如何處理，尊重交通部。