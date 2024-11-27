捲派下權弊案「收賄1208萬」羈押半年　前和美鎮長600萬交保　

▲前和美鎮長阮厚爵600萬元交保。（圖／翻攝自阮厚爵臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣前和美鎮長阮厚爵，捲入4年前一起祭祀公業土地案，檢方查出他涉嫌收賄1208萬餘元，逃漏稅301萬餘元，阮否認犯行，說法與其他證人所述差異很大，金錢流向前後不一，有事實足認有勾串共犯及證人之虞，今年5月院方裁定羈押禁見，阮昨(26日)聲請具保停押，法官裁定600萬元交保，並限制住居、出海出境，不得與共犯及證人聯繫。

法院裁定理由，法官審酌，阮雖否認犯行，就被告所涉部分，已於11月19日及26日交互詰問完畢，串證風險即已大幅降低，為了確保後續審判順利進行，准予被告提出600萬元保證金，停止羈押，並限制住居，且不得與本案共犯及證人聯繫、接觸，暨自停止羈押之日起限制出境、出海8月。

▲前和美鎮長阮厚爵涉貪遭聲押禁見半年。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化地檢署起訴書內容指出，阮厚爵擔任和美鎮長期間，當時謝姓等8名「謝XX祭祀公業設立登記及核發派下全員」，自2005年間起和美鎮公所申請核發派下全員證明書，因發生派下權之爭，謝等8人曾向法院提起謝等36人派下權不存在，嗣經法院判決確定。

起訴書內指出，謝等8人於2011年間再提出申請核發派下全員證明書，仍因未符法律規定被駁回，謝等人不滿受阻十餘年還沒結果，找來賴、陳2 人協助。賴、陳2人於2018年間起至2020年6月初，多次前往公所及服務處，告知鎮長阮厚爵「如果你盡快讓謝XX祭祀公業設立及派下全員證明書核發之申請案順利且迅速通過，我們會給你利頭，金額是我們可獲得報酬的3成」。

▲法官裁定阮厚爵600萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

阮多次直接或間接指示民政課陳姓承辦人，儘速辦理賴的申請案，竟未經公告30日程序，使因法律規定受阻15年後，得以於申請後短短10日內即獲得公所核發，並於2010年9月22日以總價金為1億9912萬元之代價，將土地賣給建商，並依約定分配比例分給派下員謝等8人。

檢方偵辦，阮為隱匿賄款流向，於2020年10月14日，指示賴先將363萬元款項匯姚姓司機，姚事後再將64萬元現金、781萬元支票交給阮，合計共1208萬。阮將賄款除自行使用外，部分藏放在住處、保險箱、買賣股票，逃漏所得稅款301萬餘元，涉有洗錢及違反稅捐稽徵法等犯嫌。