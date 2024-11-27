采盟「黃巾之亂」朝野批維安離譜　國安局還原當天：3日內提檢討報告

▲免稅店合照硬搶C位惹怒全網，網掀「抵制潮」！（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

我國12強代表隊25日凱旋歸國，機場卻一片混亂，合照時采盟免稅店人員在董事長古素琴帶頭下亂入、卡C位拍照，連副總統蕭美琴維安都被突破，被形容是「黃巾之亂」。朝野立委27日質詢時，對副總統的維安漏洞砲火猛烈，痛批特勤放任這群「黃巾賊」亂闖。國安局副局長張元斌表示，維安有事先布署，動線上會做檢討，他強調，現場都是管制區的人員，但拍照動線上，確實有檢討空間，會做內部檢討，三天內會出來。

對於相關維安規劃，特勤中心指出，到現場後發現國人非常熱情、接機人數眾多，機場分成入境管制區內跟外，後來評估管制區外維安風險比較高，因為非常多民眾到現場接機，但管制區內相形簡單很多，維安狀況相對單純。這番解釋引起民進黨立委羅美玲不滿，她質問，所以就出了這樣的疏漏？你們自以為是，自以為管制區內維安相對單純？

國民黨立委徐巧芯也質疑，總統賴清德說接機要用最高規格，國安局有聽到嗎？當天那樣的程度叫最高規格嗎？國安局都不看新聞？衝出一群「黃巾之亂」叫最高規格？國安局副局長張元斌回應，沒有接到這樣的正式指令，但國安局很重視，「總統說的應該是歡迎規格，不是說維安規格」。

國安局特勤中心則表示，當天到現場，會同現場單位現勘後，管制區外比較有安全顧慮，而管制區內、包含下機者都是經過安檢。至於采盟部分，一般合影儀節分成兩個部分，包含計畫性跟非計畫性，非計劃性就像總統到開放場域，很多熱情民眾要求，主辦單位跟辦公室主任或秘書協調，才可能同意進入。

徐巧芯追問，是誰同意讓他們進入的？體育署跟副總統辦公室同意這群黃巾賊進來拍照嗎？特勤中心解釋，他們進去拉布條時，維安人員是在旁邊戒護，主辦同意他們在後面合影，但他們從後面一路竄到前面。這些都是管制區內經過安檢的人。

徐巧芯質疑，為何特勤人員都沒有動作？黃衣服的人還轉頭吼特勤要退後，這不是很荒唐嗎？一個大媽叫你退後就退後？你們怎麼要求他們往後？特勤人員這麼好講話？我以前跟過前總統馬英九，過去見過的特勤人員完全不是這樣，從沒有看過這種情況，態度如此鬆散？你們只會在旁邊看？

特勤中心回應，這部分會做檢討，針對執行技巧會再做加強。徐巧芯不滿追問，真的要徹底檢討，如果壯漢你們守不住就算了，一群大媽你們毫無辦法？怎麼會大媽吼特勤你們就後退了，民眾怎麼相信你們能夠保衛中華民國正副總統？網友看影片都比你們清楚，拜託國安局特勤單位，總統都說最高規格了，不可以這樣子。

國民黨立委馬文君也詢問，事前知道素琴（采盟董事長）會過來嗎？如果像荊軻刺秦王怎麼辦？副局長張元斌表示，維安有事先布署，未來動線上會做檢討，現場都是管制區的人員，但拍照動線上確實有檢討空間，會做內部檢討，三天內會出來。