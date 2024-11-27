公務員之死國民黨團提案成立調查委員會　列入院會議程

▲前勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲吳姓同仁，本月初疑似遭受職場霸凌選擇輕生。不過，涉及職場霸凌的謝宜容最初僅遭到調職，而勞動部的檢討報告更稱其目的良善，惹來批評。風波越演越烈，最終何佩珊請辭獲准，而國民黨團則提案成立調查委員會，並建請決議勞動部前部長何佩珊及涉嫌霸凌的分署長謝宜容應受嚴厲譴責，移送監察院和檢調單位調查，二案都被列入下次院會議程。

立法院程序委員會的26日處理下次院會議程，藍白聯手再次封殺民進黨立委沈伯洋所提的立委赴中納管，另也進一步於討論事項提案，針對勞動部霸凌案成立調查委員會，也建請院會做成決議，何佩珊及謝宜容應受嚴厲譴責，移送監察院和檢調單位調查，最終表決，現場17人，贊成9人，反對8人通過。

勞動部霸凌案衍生成一場政治風波，逼得行政院長卓榮泰親上火線鞠躬道歉，賴清德同樣也致上歉意。而何佩珊的請辭案，卓榮泰隔日便火速准辭，新任勞動部長由民進黨立委接任，而不分區立委席次則將由民進黨政策會執行長王義川遞補，但爭議仍難滅。

針對本案，民進黨團幹事長吳思瑤日前指出，民進黨團立場是嚴查撤辦，更不容許有公務員受到權益戕害的情事，卓榮泰說要全面清查機關內部是否有類似事件，要重建、重整一個健康的職場文化，這也是黨團最關切的，從個案檢視通案，制度上要想辦法杜絕弊病，將啟動法規檢視，有沒有要修法補強的地方，至於在執行面，是不是公務機關螺絲鬆了，支持全面精進、改善，而司法與監察機構已啟動對本案的調查，根據大法官的解釋，立法院無法成會調查委員會，但未來仍可藉由專案報告、質詢或在預算審議時行使監督權。