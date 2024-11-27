交通部明年歲出預算編528億「多12%」　砸157億提升台鐵安全　

▲交通部今前往立法院交委會報告114年度預算編列。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(27日)前往立法院進行施政計劃和預算編列報告，其中114年度歲出預算編列528.3億元，比上年度增加57.4億元，多出12.2%。其中「落實運輸安全與人本價值」占最多，高達31.19%，用在提升道路安全與行人保護編列5.1億元，提升台鐵行車安全編列157.7億元。

交通部114年度預算編列，歲入預算數編列536億3,963萬7千元，較上年度577億5,581萬1千元，淨減41億1,617萬4千元或7.13%，主要係減列中華郵政及台灣港務公司股息紅利繳庫31億7,157萬8千元、陽明海運公司等投資股息紅利17億9,178萬2千元。

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歲出部分，交通部114年度歲出預算配合各項施政重點，及賡續推動施政項目，共計編列528億3,602萬5千元，較上年度法定預算數增加57億4,494萬4千元，多出12.2%。

其中「落實運輸安全與人本價值」編列最多，高達164億8,216萬7千元，占31.19%，提升道路安全與行人保護編列5.1億元，提升台鐵行車安全編列157.7億元，包括車輛汰換、軌道結構安全強化、車輛檢修和基礎設施重置。

另「引領運輸科技與創新」編列71億4,391萬2千元，占13.52%；「打造便捷及韌性交通網」編列152億7,140萬元，占28.90%；其他依法律或為推動各項施政重點等一般經費編列138億7,854萬6千元，占26.28%。

此外，都市大眾捷運系統建設計畫，114年度也編列146.8億元，較上年度增加118.3億元，主要係原編列前瞻基礎建設計畫特別預算自本年度納入總預算編列計5項計畫74億元，包括台北捷運環狀線北環段及南環段、新北捷運三鶯線、桃園捷運綠線、台中捷運藍線及高雄捷運黃線計畫。

並新增台南捷運第一期藍線計畫5,000萬元；增列台北捷運環狀線東環段、捷運汐止東湖線、高雄捷運紅橘線、小港林園線、環狀輕軌計畫48億2,056萬8千元。