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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆周玉蔻曾私約和解茶　張淑娟怒：妳利用媒體強暴我還要喝茶？

記者鄭佩玟／台北報導

名嘴周玉蔻、蔡玉真2022年烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴不軌被訴，法官昨日判決2人各有期徒刑1年6月。國民黨立委王鴻薇今（27日）與張淑娟召開記者會揭露，周先前知道自己打官司要輸時，還跑來約喝和解下午茶；張淑娟表示，「手寫信中居然說仰慕我、要給我做節目，我直接跟律師說我不要和解。」她認為，當初在電視節目上潑糞時，「周玉蔻的媒體強暴了我，這場下午茶我怎麼喝？」

▲▼王鴻薇陪同張淑娟召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張淑娟向支持者鞠躬道謝。（圖／記者屠惠剛攝）

張淑娟於記者會開頭時深深鞠躬，自己要跟每一雙溫暖的手道謝，台灣霸凌事件出不窮，「勞動部的輕生員工讓我也是很心疼，我從2022年被霸凌到現場，當初跟王鴻薇求助時還不認識她，她還是個議員而已；我一口氣活到現在，謝謝每個為我加油的人」。

張淑娟哽咽坦言，要不是有這些支持者，自己活不到現在，「我父母還在世的話，承受不了，這是一個很慘痛的經驗，不要再有下一個被霸凌者。」張淑娟強調，這是電視媒體集體霸凌事件，周玉蔻在節目上說的人證物證都被檢察官打臉，這些都有文字、電視截圖，全都是犯罪證據，「當我兩年前提出聲明稿時，他們明明也可以踩剎車卻選擇拒絕，逼得我去按鈴提告。」

▲▼王鴻薇陪同張淑娟召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張淑娟於記者會上講到激動處頻頻哽咽。（圖／記者屠惠剛攝）

張淑娟說，周玉蔻在法庭上一直跟我道歉，先前知道自己打官司要輸時，還跑來要求和解、約喝下午茶，「手寫信中居然說仰慕我、要給我做節目，我直接跟律師說我不要和解。」她認為，當初在電視節目上潑糞時，「周玉蔻的媒體強暴了我，這場下午茶我怎麼喝？」

王鴻薇也說，時隔兩年多，再再證明這就是媒體霸凌事件，造成張淑娟的身心造成極大受傷，她當時也有澄清，希望民視停止報導跟評論，民視卻是不為所動，對於毫不相干的人造成創傷，「其實張淑娟承受很大壓力，她每隔一段時間都會傳訊息給我表達疑慮，因為周玉蔻跟蔡玉真不斷狡辯」，最後，周玉蔻毀人名節已經罄竹難書，希望這事件讓周玉蔻得到應有教訓。

陪同召開記者會的吳漢成律師則表示，感謝法院在審理過程中的公正與效率，呼籲周玉蔻跟蔡玉真正視法院的判決，放棄上訴，做為對張小姐認錯的真誠表現，也為自己的行為負起應有責任。
 

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