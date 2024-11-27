周玉蔻亂爆「滾床單」遭重判　張淑娟哽咽：妳們到牢裡反省吧！

記者鄭佩玟／台北報導

名嘴周玉蔻、蔡玉真被控不實指摘前中國小姐張淑娟涉緋聞，案經台北地檢署起訴。台北地方法院認為兩人態度不佳，昨依個資法的非公務機關非法利用個人資料罪，各判1年6月徒刑。張淑娟今（27日）召開記者會時向支持者深深鞠躬，自己要跟每一雙溫暖的手道謝，並要周玉蔻、蔡玉真去牢裡好好反省，「當你被說成衣服脫光跟人上床滾床單，是多大的羞辱！」周玉蔻享受的大富大貴，是靠別人的命換來的。

▲張淑娟要周玉蔻跟蔡玉真到牢裡反省。（圖／記者屠惠剛攝）

張淑娟今日與藍委王鴻薇召開記者會時指出，台灣霸凌事件層出不窮，「勞動部的輕生員工讓我很心疼，我從2022年被霸凌到現場，當初跟王鴻薇求助時還不認識她，她還是個議員而已；我一口氣活到現在，謝謝每個為我加油的人」。

張淑娟批，民視居然說「滾床單」不是負面名詞，自己兩年多來被霸凌，按鈴時還被周玉蔻阻擋，「我覺得與其被霸凌死，不如出來勇敢對抗」，現在是網路的時代，連美國的朋友都來幫自己加油。張淑娟語帶哽咽再次感謝支持者，「當你被說成衣服脫光跟人上床滾床單，是多大的羞辱！」周玉蔻享受的大富大貴，是靠別人的命換來的，不要說完道歉明天繼續霸凌別人，去牢裡反省吧！

王鴻薇也說，時隔兩年多，再再證明這就是媒體霸凌事件，造成張淑娟的身心造成極大受傷，她當時也有澄清，希望民視停止報導跟評論，民視卻是不為所動，對於毫不相干的人造成創傷，「其實張淑娟承受很大壓力，她每隔一段時間都會傳訊息給我表達疑慮，因為周玉蔻跟蔡玉真不斷狡辯」，最後，周玉蔻毀人名節已經罄竹難書，希望這事件讓周玉蔻得到應有教訓。