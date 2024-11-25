全國語文競賽　台東選手勇奪個人賽21項特優

▲全國語文競賽台東縣拿下好成績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年全國語文競賽11月23、24日在花蓮縣隆重登場，吸引全國22縣市語文菁英共襄盛舉，2491名選手同台較勁，投入年度語文競賽盛事，台東語文好手表現卓越，個人賽80名參賽選手，團體賽6隊26名選手，其中有21名選手脫穎而出獲特優佳績，個人賽較去年特優人數增加，成果豐碩，台東縣長饒慶鈴表示，在競爭激烈下，參賽選手努力發揮平日訓練成果，對於獲獎選手特別給予肯定與恭喜，縣府自今年起也調高獎勵金，並增列團體賽及指導老師獎金，感謝對於語文教育持續投入熱忱。

台東縣政府教育處指出，來自全國22縣市的語文高手，爭取包括國語、閩南語、客家語及原住民族語等4種語言榮譽，競賽語別分為國語、臺灣台語、臺灣客語、臺灣原住民族語言等4大語別，競賽組別分為國小、國中、高中(職)、教師、社會等5組，競賽項目包含個人賽演說、朗讀、情境式演說、作文、寫字、字音字形及團體賽讀者劇場。

饒慶鈴恭喜獲獎的選手並感謝指導教師對語文教育持續投入熱忱，為成就孩子盡心盡力、為語言傳承貢獻所長，並表示，豐富多樣的方言及族語是台東縣最大特色，樂見孩子們將鄉土語言落實在生活中並薪火相傳下去，今年台東縣代表隊競賽員相較前兩年人數大幅增加(111年97人；112年94人；113年106人)，除延聘原指導教師進行集訓外，動態項目另邀請專業講師現場指導語音(發音、語調、語氣)、台風(態度、表情、儀容)，透過多元式互動指導，累積語文學習經驗及提升競賽員自信能力，感謝這段期間家長們的支持參與及陪同練習，以行動支持孩子積極參加比賽。

饒慶鈴指出，為鼓勵台東縣學生、競賽員參與決賽取得佳績、並感謝學生組指導老師積極訓練選手，頒發全國賽獲得特優之競賽員獎金(原獎勵個人賽特優之選手1人3,000元)，113年起除調整個人賽獎勵外，並特別增列團體賽及指導老師獎金，以感謝師生為縣爭取榮譽，提供全國賽獲得特優之競賽員(團體賽1隊5,000元；個人賽1人4,000元)及指導老師(1項3,000元)獎金，期許透過獎勵制度，鼓勵更多生力軍加入，讓語文素養及語言傳承能薪火不滅。